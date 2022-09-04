烏克蘭｜俄稱烏軍欲再攻核電廠不果　指美在俄邊境有50生物實驗室

圍繞烏克蘭南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站戰事持續，俄羅斯國防部發言人科納申科夫3日說，在國際原子能機構代表團訪問扎波羅熱核電站期間，烏方再次試圖奪取核電站，被俄軍擊退，包括10名外國雇傭兵在內的47名烏方人員被打死。



新華社4日稱，此外，塔斯社3日援引俄軍輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫的話報道說，在俄邊境附近有50多個生物實驗室接受美國五角大樓出資進行現代化改造並由美方控制。五角大樓打算迅速將未完成的生物研究計劃從烏克蘭轉移到後蘇聯空間、保加利亞和捷克等東歐國家及波羅的海國家。

國際原子能機構（IAEA）9月3日表示，與供電網的連接中斷，目前靠後備電纜輸送電力。

美聯社報道，IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）發表聲明，稱接獲扎波羅熱核電站的烏克蘭高層人員通知，核電站第四條、亦是僅餘運作的主要電纜再次失去聯繫，而其他三條主要電纜則在較早前的衝突中損毀。

IAEA專家其後得知，一條連接核電站及鄰近火力發電廠的後備電纜仍然運作，並將核電站產生的電力供應至外面的電網，而且在有需要時，透過這段電纜向核電站提供後備電力。

另外核電站的管理層通知IAEA，指受到電網限制，其中一個反應堆一度斷線，另一個反應堆則繼續運作和供電。