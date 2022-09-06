加拿大連環持刀襲擊事件　一名疑犯身亡　其弟仍然在逃

在加拿大薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）周日（4日）的連環持刀襲擊事件中，造成10人死亡，至少18人受傷的兩名疑犯，當地警方周一(5日)發現其中一人已經身亡，而另一疑犯則仍然在逃。



被發現死亡的疑犯是31歲的達米恩（Damien Sanderson） ，警方指，他身上的傷不是自己造成。而達米恩的弟弟、30歲的邁爾斯（Myles Sanderson）仍然在逃，警方指，他可能受了傷需要就醫，但強調他依然有危險性，而且可能有武器，又指他有多項犯罪記錄，呼籲民眾不要接近他。

據報，連環持刀襲擊事件的受害者中，包括一名14歲兒童和77歲老翁。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在Twitter感謝前線人員在現場所做的努力，慰問傷者與死者家屬，又形容事件可怕且讓人心碎。