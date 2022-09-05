加拿大連環傷人案最少10死15傷　案發地點多達13處　2疑犯仍在逃

加拿大薩斯喀徹溫省(Saskatchewan)發生連環利器傷人事件，造成10人死亡，至少15人受傷。



根據外媒引述加拿大皇家騎警表示，襲擊發生在多個地點，警方正調查13個案發現場。警方正追捕兩名疑犯，分別是31歲的達米恩（Damien Sanderson） 和30歲的邁爾斯（Myles Sanderson），據悉他們乘坐一輛黑色日產汽車。警方說，尚未清楚兩名疑犯之間的關係。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在Twitter感謝前線人員在現場所做的努力，慰問傷者與死者家屬，又形容事件可怕且讓人心碎。

We are closely monitoring the situation, and urge everyone to follow updates from local authorities. Thank you to all the brave first responders for their efforts on the ground. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 4, 2022

警方表示，部分受害者是疑犯的攻擊目標，而有部分則是隨機襲擊，又指實際傷者可能更多。

警方又呼籲公眾採取「適當預防措施」，不要離開安全地方，慎防陌生人進入住所，切勿接近可疑人士。