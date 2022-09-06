烏反攻報捷　赫爾松入俄公投喊停　澤連斯基感謝烏軍解放這3地

俄烏戰事踏入第194天、烏軍展開反攻之際，由俄羅斯指派的赫爾松州（Kherson）軍民行政機構副主席斯特列穆索夫（Kirill Stremousov）9月5日宣布，由於安全局勢，他們決定暫停舉辦加入俄羅斯公投的計劃。



根據塔斯社，斯特列穆索夫還稱，經歷烏軍數周炮擊後，位於赫爾松市附近、跨越第聶伯河（Dnipro River）的安東尼夫斯基橋（Antonivskyi）公路橋已無法通行。

澤連斯基：反攻報捷

在他發表上述言論之際，烏克蘭軍隊展開的反攻行動傳出捷報。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）4日在每天都發布的晚間講話影片中稱，與軍事指揮官和情報官員開會後接獲好消息，感謝部隊「解放」東部地區頓涅茨克（Donetsk）的1個地點，以及南部的2個地點。

澤連斯基未有明確表示奪回哪些地區，不過烏克蘭總統辦公室副主任基里洛·季莫申科（Kyrylo Tymoshenko）同日在Facebook發布的一張相片顯示，烏克蘭軍人在一個看似是南部的地方插國旗。

季莫申科附文稱：「Vysokopillya，赫爾松，烏克蘭，今天」。

烏克蘭：將奪回克里米亞

澤連斯基稱：「我相信烏克蘭國旗和自由生活將會再次重返克里米亞。我們將解放我們所有的土地，所有人民。」

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）5日告訴克里米亞（Crimea）居民，基輔推進大規模反攻計劃、要把俄軍逐出這塊遭佔領的烏克蘭土地，請民眾備好防空洞並囤積物資。

We ask residents of occupied territories, including the Crimean peninsula, to follow the officials’ recommendations during de-occupation measures. In particular, to prepare a bomb shelter, stock up on a sufficient amount of water and charge the powerbanks. Everything will be 🇺🇦. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 5, 2022

波多利亞克在Twitter稱：「我們要求遭（俄軍）佔領地區居民，包含克里米亞半島（的居民），在解除佔領措施期間遵從（烏）官員的建議。」

他說：「特別是要準備防空洞、備有充足的水並為外置充電器（Power Banks）充電。」