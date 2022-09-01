烏克蘭局勢｜海馬斯頻被擊毁是假的？烏軍稱用一法寶令俄軍中計

俄烏戰爭開打至今，歐美各國不斷贈送先進武器援烏，其中美國研發的「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS），被認為是幫助烏克蘭扭轉戰局的關鍵武器。外媒更披露，烏軍近日突發奇想，成功運用木製的「假海馬斯」以假亂真，誘使俄軍浪費了至少十枚巡航飛彈。



《華盛頓郵報》報道，烏軍在近日使用木頭製作了大量「假海馬斯」火箭系統，透過俄軍無人機的鏡頭，看起來和真的砲台毫無差別，因此就將它們的位置傳給黑海的海軍軍艦。一名匿名烏國官員表示，這些誘餌目前至少吸引俄軍發射10枚「口徑」（Kalibr）巡航導彈，烏軍眼看策略奏效，便擴大生產規模。

該官員透露，俄軍看到這些「假海馬斯」，就像看到VIP一樣欣喜，不假思索就發射飛彈攻擊；而這也可以解釋為何俄軍一再聲稱，他們「摧毀了許多美國製造的武器」；五角大廈代理發言人托德（Todd Breasseale）表示，美國已向烏軍提供16台海馬斯，但俄軍聲稱擊中的數量明顯比美方送的還多，事實上絕大部分都是打中誘餌。

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軍事專家羅伯（Rob Lee）透露，這些「假海馬斯」的好處是迫使俄軍採取預防措施，將彈藥庫和指揮站移到離前線更遠的地方；如此將削弱俄軍大規模砲擊的能力。而使用誘餌也表明烏軍準備利用「非正統戰術」來對抗俄軍，保護珍貴的發射裝置。

美國國防部副部長柯林（Colin Kahl）則指出，俄軍的精準導彈庫存一直很低，而美國對晶片的出口管制更使補充彈藥「難度倍增」，如今又浪費導彈在攻擊誘餌上，讓烏軍毫不費力的削弱敵方實力。

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