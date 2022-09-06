猴痘｜為何會爆發疫情？為何會造成死亡？　你需要知道的猴痘4問

香港從外地輸入首宗猴痘個案，成為本港焦點。猴痘疫情自5月逐步擴散，至今已傳遍近100個國家地區，超過5萬人受感染。據世界衛生組織最新報告，猴痘在全球擴散有趨緩的跡象，但有關此疾病還有一些問題需要解答。



猴痘疫情為何爆發？

猴痘雖然稱作「猴痘」，那只是因為病毒首先在猴子身上發現，但病毒的宿主不是猴子。很多動物都可以攜帶猴痘病毒，例如齧齒類動物，老鼠、土撥鼠、松鼠等，刺猬亦可攜帶，並在某些特定程況下傳染給人類。

過去猴痘一般只會在非洲地方小規模爆發，甚少傳染至歐美等已發展國家。但這次的猴痘疫情打破了科學家的常識，並透過性接觸讓愈來愈多的人受感染。

目前枓學家仍然未知猴痘為何會出現大範圍傳播，科學家未在基因分析中找到箇中關鍵，如基因突變加速傳播。猴痘可能只是「幸運地」傳染到一個易感群組，並成功散播出去。猴痘的傳染能力明顯不如今天正肆虐全球的新冠病毒，因此即管在初期「不受控制」，感染數字依然有限。

圖為7月23日，倫敦一間診所正為人們接種猴痘疫苗。（Getty）

無症狀感染的隱憂？

不過，近日科學家的研究帶來了對「無症狀感染」的隱憂。與新冠肺炎相同，有些病人在感染猴痘病毒後不會發病，以致他們不知道自己是帶菌者。法國一間醫院對200多名男性肛門直腸進行拭子篩查，在13個樣本中發現病毒，但僅有兩人出現病徵。其中一人肛門出疹，另一人則出現感冒徵狀。

目前未知猴痘病毒能否從無症狀感染的患者傳染給其他人，若能夠那代表今天感染猴痘的數字可能遠比已知2的萬人為高，且可能已造成廣泛感染。

這是同志性病嗎？

今天絕大部分猴痘患者都集中在男同性戀及雙性戀者身上，性接觸成為了病毒的主要傳播途徑。然而性接觸不會是猴痘病毒唯一的傳播途徑，且專家警告，外界不應該把這疾病描繪成「同性戀病」。

例如上世紀80年代的愛滋病一樣，愛滋病最初也只出現在男同性戀的群體，一些政客和組織忽視了科學家警告，讓疾病突破群體，不論男女在多國傳播。

但科學家同時表示，病毒目前集中僅在一個群組傳播會是一件好事，意味要控制相對較為簡單，數字也表示經疫苗接種及隔離防治措施，每日新增個案數字正在下降。因病毒若成功廣泛在社區傳播，那將可能造成另一場的災難。

圖為8月30日，美國亨廷頓一間醫療診所，名為Jynneos的猴痘及天花疫苗。（AP）

猴痘患者會死亡嗎？

猴痘與其同族的天花病毒不同，致命能力低得多。儘管一般認為猴痘死亡率為1%至3%，但從感染數字上看，死亡率似乎更低。截至今天的報告，因猴痘死亡的人數僅有15人，死亡率遠低於1%。

數字上的分別與猴痘過去，主要在醫療設備及基建較落後的非洲地區爆發有關。在2019年發表在《柳葉刀傳染病》期刊，尼日利亞2017至2018年猴痘的研究報告稱，122宗病例中有7人死亡。

其中4人是愛滋病毒患者，他們在感染猴痘時未經治療，病情急速惡化，很快就去世。另外2人是因繼發性細菌感染，引發敗血症死亡；還有一例是發生在僅一個月大的嬰兒身上。

目前可以肯定的是，免疫力低下的人若感染猴痘，可以造成嚴重的後果。如較早前美國德克薩斯州報告的一名猴痘死者，是因自身有「嚴重的免疫力缺憾」；而在7月巴西一名的猴痘死者，同時患有淋巴瘤疾病。而法國一名同時患有愛滋病和淋病的猴痘患者，在出疹的位置出現嚴重的皮膚潰爛。因部分同性戀群體同時患有性病，愛滋病患者會是猴痘引發重症的危險群體。