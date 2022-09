猴痘症狀｜香港出現首宗輸入病例　病徵、傳播途徑及港府應變一覽

「猴痘」(Monkeypox)曾在全球多個國家爆發,消息指,香港今(6日)錄得一宗輸入個案。《香港01》整合猴痘相關資訊、港府應變方案及疫苗採購及接種情況,一文了解兼預防猴痘。



「猴痘」感染個案近月於歐洲及北美等多個國家急增,世衞已於7月將其列為國際關注的突發公共衛生事件。本港亦高度戒備,於6月已將猴痘列為法定須呈報的傳染病,並為應對猴痘制訂「準備及應變計劃」,一旦本港出現猴痘個案甚至爆發時,可以按風險評估及對社會健康影響,立即啓動「戒備、嚴重或緊急」機制。



截至本月2日止,本港並無發現人類感染猴痘病毒確診個案,港府指將循「盡早發現、隔離和治療」三大方向,預防猴痘。



衞生防護中心已加強抵港旅客和本地社區人士監測,港府亦表明,已預留設施供確診個案的密切接觸者進行檢疫,亦已加強猴痘的實驗室監測工作,及檢視公立醫院應對猴痘病人的準備工作,另正與疫苗藥廠進行最後商討,盼於今月內引進首批疫苗。

「猴痘」症狀及傳播途徑:



猴痘是一種由猴痘病毒引起的疾病。症狀包括在感染猴痘後的首數天出現發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大。在發燒後約1至3天,口腔內會出現潰瘍,身體其它部位會出現皮疹。病徵一般持續14至21天,患者通常會自行痊癒。在過去的猴痘爆發中,患者的死亡率介乎1-10%。

當人與受感染的動物、受感染的人、或受污染的物件接觸,便可能受感染。人類如果被野生動物咬傷或抓傷,或直接接觸其體液,都可能會受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播,或直接的體液接觸 (例如透過性接觸),亦可能令病毒人傳人。

衞生防護中心指示全港醫生呈報懷疑猴痘個案準則:



須符合臨床和流行病學兩大因素。

1/ 臨床因素:出現非典型症狀包括無法解釋的生殖器、肛門生殖器或口腔病變(例如潰瘍、結節)或直腸炎;或全身症狀,包括發燒、淋巴結腫大及肌痛等。



2/流行病學因素:患者要在發病21日內曾到過猴痘流行國家,包括喀麥隆、剛果民主共和國及尼日利亞等;或者曾到過非猴痘流行國家,如比利時、加拿大、法國及德國等,而與出現類似皮疹或確診猴痘的人士接觸過,或定期有男男親密接觸人士。如病人在病發21日曾接觸死亡或活生的野生動物,或非洲猴痘流行國家的動物,又或曾使用由相關物種製成的面霜、乳液、粉末等,亦符合流行病學因素。

▼張竹君今年5月向私家醫生發出以「警惕猴痘」為題的信件▼



治療方案:



-前食物及衞生局局長陳肇始於今年6月曾以書面回覆指,支援治療是治療猴痘的主要方法,包括確保患者補充足夠水分及營養,以及治療任何繼發性細菌感染。大部分個案在支援治療下均會康復。病人若在接受支援治療後病情仍然轉差,則可使用抗病毒藥物治療,惟該情況並不常見。在對猴痘有效的抗病毒藥物當中,西多福韋已在香港註冊,並一直在臨床上用於治療其他病毒感染。衞生署得悉有天花疫苗獲海外藥物監管機構許可用於預防猴痘感染,正積極向相關藥廠查詢有關疫苗的供應情況。

疫苗採購及接種:



猴痘疫苗:Monkeypox vaccines are shown at the Salt Lake County Health Department Thursday, July 28, 2022, in Salt Lake City. (AP Photo/Rick Bowmer)