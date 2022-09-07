日圓持續下跌 日企改變經營策略擴大收入 同時節省成本
撰文：歐敬洛
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日滙率時隔23年貶值至1美元兌140日圓，港元低見5.548。隨着日圓持續疲弱，日本企業正改變經營策略，增加出口及本地採購比例，擴大收入的同時節省成本。但整體若匯率持續劇烈波動，企業經營將會出現困難。
《日本經濟新聞》報道，隨着日圓持續疲弱，日立製作所決定增加國外出口比例，從原本的6至7%增至10%以上。日立有意把家電推銷向中國大陸及台灣人，出口高功能的洗衣機、雪櫃和吸塵器，以低價吸引用戶選購，估計出口銷量可增加6成左右。
同時間，日本餐廳和民有意改變採購策略，使用日本本地牛肉。和民會長兼社長渡邊美樹表示，「相比美國和澳洲，在日本內採購會更便宜」。而「燒肉和民」使用和牛的品牌餐館，則會擴大採購。
日經在6月向100間日本企業進行問券調查，認為日圓貶值對出口有利的企業高達70%，日圓亦有助吸引旅日訪客。日本兩大航空企業之一，ANA表示相信日圓貶值是對訪日遊客來說是最佳時機，期待免簽證自遊行解禁。
不過，企業均普遍認同匯率劇烈波動會對業務有消極影響。日圓持續疲弱會導致進口貨品價格上升，進一步推高通脹。如樂天集團表示，儘管希望增加輸出，但原材料價格上升及昂貴的運輸費成為了瓶頸。
電通集團則表示，原材料價格增加會對顧客收益購收影響。便利店連鎖企業Lawson亦指出，便利店的顧客仍未恢復至疫情前的水平，稱有着潛在消費衰退的風險。
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日圓已下跌了多少？
日圓首9個月兌美元累計下跌已超過18％，已接近1979年創下的單年度19.2%跌幅紀錄。
日圓會繼續下跌嗎？
《財聯社》引述匯豐銀行策略師預測，日圓未來幾個月兌美元匯價有機會跌破145，接續在2023年下半繼續下跌，直到2023年底回升至130水平。
日本政府對日圓持續貶值有甚麼回應？
財相鈴木俊一表示政府將持續關注，若趨勢持續將採取必要措施應對，但並未有提及甚麼採施和時間。