俄羅斯大使指普京習近平下周在烏茲別克會晤　中國外交部未證實

俄羅斯駐華大使杰尼索夫（Andrey Denisov）9月7日向傳媒表示，俄羅斯總統普京（ Vladimir Putin，又譯普丁）與中國國家主席習近平將在烏茲別克舉行的上海組織合作峰會期間會晤。中國外交部僅表示「目前沒有可以提供的消息」。



上合組織峰會9月15日至16日在烏茲別克歷史名城撒馬爾罕（Samarkand）舉行。

據俄羅斯塔斯社（TASS）報道，杰尼索夫表示「在不到10天時間裏，我們將在撒馬爾罕舉行上合組織領導人定期會議，我們正在為此做準備。總體來說，這次峰會一定很有趣，因這是自疫情大流行以來的第一次正式峰會。」

中國外交部發言人毛寧7日在例行記者會回應傳媒提問時稱「中俄兩國元首通過各種方式保持密切交往。關於你提到的具體問題，我目前沒有可以提供的消息。」

栗戰書訪俄晤普京

中國全國人大常委會委員長栗戰書正訪問俄羅斯出席東方經濟論壇，據俄羅斯衛星通訊社報道，普京7日會見栗戰書。

《華爾街日報》8月中引述有份籌備峰會的人士指，習近平的辦公室暗示他可能會親自出席上合組織峰會，但他們也提醒稱計劃仍在不斷變化中。

中國外交部至今未有證實習近平是否親身出席峰會。自全球爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情後，習近平一直未有出國外訪。除了烏茲別克外，近日也傳出習近平可能在9月中訪問哈薩克的消息。