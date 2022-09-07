朝鮮國寶級主播李春姬獲授「奮鬥英雄」稱號　地位超越黨高層

朝鮮過往每逢完成核試驗和成功試射長程導彈等重大事件，均會出動當地資深國寶級女主播李春姬播報新聞，她9月6日更被授予朝鮮民主主義人民共和國「奮鬥英雄」榮譽稱號。



韓聯社7日引述朝中社報道，即將迎來9月9日朝鮮民主主義人民共和國成立週年紀念日之際，當局6日舉行頒獎典禮，向朝鮮中央放送委員會委員長金基龍和廣播員李春姬，授予朝鮮民主主義人民共和國奮鬥英雄稱號。

報道描述李春姬的功勞，稱「（她）以我們黨的廣播理論完成堅實武裝，以實力與獨特的演講形象，在激發黨員與勞工貫徹執行黨政策上，有着巨大貢獻。」

其實李春姬2008年也曾獲頒「奮鬥英雄」的稱號，連續兩次獲得此頭銜可說是罕見。即使是黨內高層人員也很難獲頒授這個稱號，除非他們有傑出功績。李春姬之前曾先後奪得金日成獎、「人民廣播員」等朝鮮當局賦予的最高頭銜。

在這張朝鮮中央通訊社的照片中，朝鮮領袖金正恩（圖中穿灰色西裝者）2021年9月9日與所有在建國73周年表演活動有功者合照，朝鮮知名新聞主播李春姬站在他身旁，而且親切地挽着他的手臂。（朝鮮中央通訊社）

今年79歲的李春姬自1971年起擔任主播，職業生涯橫跨金日成、金正日、金正恩共3代領袖，更同時獲得3人的信賴和厚愛。現任領袖金正恩4月14日還向李春姬贈送位於平壤高檔住宅區「瓊樓洞」的新樓。

李春姬以激昂、具威嚴的語調替朝鮮向外界傳達國家基本立場，報道金日成、金正日病逝消息時哽咽落淚的情緒引起話題，現時已逐漸從廣播界引退。