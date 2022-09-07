日本今放寬旅遊入境限制　但簽證限制未改　難料入境旅客大幅增加

日本政府9月7日正式放寬入境限制，包括提高每日入境人數上限至5萬人，及進一步放寬全球多國地區的旅客入境要求，包括容許無導遊的旅行團入境。政府希望進一步放寬防疫限制，確立長期與病毒共存的政策同時，讓外國遊客重返日本。



日本旅行社HIS對政府新措施表示歡迎，並稱包括韓國及東南亞等的國家在內，有很多的遊客正等待前往日本。東南亞的航線只要重新開放，售賣機票增加將可帶來不少利潤。

不過即管如此，外界預期訪日人數仍會較疫情前的日均14萬人大幅減少。

有旅遊官員表示，最大障礙仍是簽證及個人遊的限制。只要一天不解除，很難看見遊客數量會激增。

圖為 6月29日的東京淺草寺，是日本旅客幾乎必定到訪的旅遊聖地。（Getty）

儘管政府放寬容許無導遊的旅行團入境，但所有入境旅客仍需申請簽證，且「無導遊」旅行團與真正的自由行仍有分別。旅客入境後雖很大程度上可自由活動，但仍被迫購買旅行社指定機票及入住指定酒店，旅客無法以個人身份隨意前往日本。

同時，受中國政府的「動態清零」政策影響，作為最大消費客戶的中國旅客未知何時才能返回日本，零售企業及旅客相關業界恢復收入始終有限。

政府雖然正努力制定長期與病毒共存的政策，但對完全放寬外國遊客流動仍存謹慎態度。考慮到部分遊客習慣不配戴口罩，日本政府已要求旅行社再三敦促旅客遵守規定。政府還擔心若有旅客在日本時染疫生病，他們可能會因不了解日本醫療系統及無法求助。日本政府要在重啟旅遊業及降低疫情風險上取得平衡點。