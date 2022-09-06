日本開關｜旅行團劈價　東京自由行團7000元大阪半自由行4899

港人遊日的好消息來了！日本將於明日（7日）放寬每天入境人數至上限5萬人，並准許所有國家的旅客，在免除導遊跟隨的方式入境，但仍須經旅行社申請簽證才可出發。有專辦日本遊的旅行社，今日推出東京或大阪的「自由行團」，6日5夜行程分別為7000元和6888元，包回港三晚隔離酒店，報團人士只需跟團起飛及回程，期間四天可在同一城市內自由暢玩，最快本月中出發，另有「半自由行團」往大阪6日5夜更低至4899元，但不包回港的隔離酒店。



由於沒導遊帶團，旅行社設立WhatsApp熱線，當旅客不幸在當地確診，需更改機票或預訂酒店等，則可尋求協助。



▼6月24日 縱橫遊日本首團▼



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因應日本的新入境措施，旅行社推出相應的旅遊產品。縱橫遊常務董事袁振寧今日向《香港01》表示，繼早前推出6日5夜東京「半自由行團」後，為滿足市場需求，今晚將推出無導遊跟隨的6至8日「自由行團」，暫定旅客可選擇東京、大阪或福岡作為目的地。

縱橫遊6日5夜東京「自由行團」團費7,000元

若以東京6日5夜「自由行團」為例，團費為每人7,000元（加長1晚的價格為700元），包位於東京銀座或東京車站的酒店、來回機票、回程40公斤的行李費，以及回港隔離的觀塘帝盛酒店。至於簽證的290元及回港前的核酸檢測，則由旅客自行付費，惟縱橫遊將協助向日本申請簽證，及預訂醫院或診所做檢測。

若顧客希望行程包括其他城市或超過8日，亦將提供度身訂做的服務，惟該「自由行團」的票價，則需求而調整。

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東瀛遊因應日本放寬旅遊措施，今日亦公布三大類旅遊產品，包括「半自由行套票」、「自由行套票」及「九州自駕遊旅行團」。

東瀛遊6日5夜東京「自由行套票」團費7388元

其中「自由行套票」，以東京6日5夜為例，團費每人7,388元，單看團費較縱橫遊稍高三百多元，可以自選航班和酒店，最早出發日期為本月20日，團費包括PCR核酸檢測預約及費用、3晚抵港的隔離酒店費用，行程只列明首尾兩天跟隨旅行社安排的航班，第二至五日的行程只寫上「東京或周邊地區自由遊覽暢玩及盡情購物」的字眼。至於大阪6日5夜「自由行套票」則為6,888元，最早出發日期亦為本月20日。

大阪6日5夜「半自由行套票」低至4899元

「半自由行套票」方面，則需要選用指定航班及酒店，最早出發日期為本月22日，以大阪6日5夜團為例，每位僅4,899元，若包隔離酒店的費用則為6,879元。

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由於旅客抵達當地不再有導遊跟隨，該兩間旅行社都為報團旅客設立WhatsApp熱線。袁振寧表示，當旅客不幸在當地確診，需更改機票或預訂酒店等，則可尋求協助；並以便旅行社在得知情況後，亦可向日本當局上報。他亦考慮在東京、大阪等地增加駐派員，隨時為該批旅客提供協助。

旅行社設WhatsApp熱線助團友

袁又表示，上周末已收到大量相關報團的查詢，約有500至600個，因此向顧客提供電子表格，以了解他們的旅遊需求，並於今日陸續回覆查詢。他並估計，當中有兩至三成將會成行，「始終大家都餓咗好耐，感覺上成功率好高，好快會拍板。」



保險方面，縱橫遊提供新冠肺炎的旅遊保，旅客在當地確診可獲120萬元的醫療保障，以及4萬元住宿及交通保障，6日團的收費為390元。袁認為，其保障金額以足夠在當地等待至康復回港。

雖然現時旅客申請簽證，仍需要向日本當局申報每日行程，但東瀛遊執行董事禤國全早前便表示，並非想像中的具有限制，只要旅客不離開所申報的縣市，相信並無大問題，「今日行心齋橋，但我又想去埋日本橋喎。得唔得？梗係得啦。」日本觀光廳更於上周五（2日）更新指引，旅客可在境內自由行動。

縱橫遊已推出「半自由行團」，為6日5夜的東京旅行團，當中3日可自由活動，售7,999元。（網頁截圖）

縱橫遊早前推出的6日5夜東京「半自由行團」，袁振寧透露，本月14日出發的首團最終有20人報名，同月21日及28日出發的第二及第三團，亦已有足夠報名可成行，他認為是不錯的開始。

跟團旅客可在境內自由行動

此外，部份市民或已預訂機票及酒店，僅希望旅行社提供簽證服務。但根據日本觀光廳規定，雖然旅客可在境內自由行動，但旅行社需要與旅客確立聯絡的機制，否則需負上責任。袁表示，該批市民只能取消機票及酒店的預訂，再到旅行社購買相關旅遊產品。雖然部份旅行社或願意違規賣證，但他強調並不符合規定，旅客若在當地確診亦沒有支援。

有傳截至今年底，香港並無直航機前往北海道札幌，旅客或需轉機才可抵達，袁表示，「如果諗住去札幌滑雪，就要有心理準備喺東京轉機喇。」