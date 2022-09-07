Elon Musk拒收購Twitter前　憂「第三次世界大戰」令交易沒意義

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）高調宣布收購Twitter後又取消，解釋原因是擔心Twitter的假帳號問題。但Twitter代表律師9月6日在法庭稱這是藉口，律師指馬斯克5月透過短訊向他人表達擔憂，指若第三次世界大戰即將發生，收購Twitter就會變得沒意義。



英媒9月7日指，Twitter於9月6日在美國特拉華州（Delaware）的法庭展示馬斯克與摩根士丹利（Morgan Stanley）銀行家格蘭姆斯（Michael Grimes）之間的短訊。

他們發送短訊的日期是5月8日，當時俄羅斯入侵烏克蘭已有逾兩個月。根據短訊內容，馬斯克寫道：「讓（我們）放慢腳步數天。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）明天的講話非常重要。」他稱：「若我們即將進入第三次世界大戰，收購Twitter沒意義。」

Twitter稱馬斯克指自己對Twitter上的虛假帳戶問題有憂慮，其實是他用來要求取消交易的藉口，他不想收購Twitter的真正原因是為了保護自己的經濟利益。Twitter律師指，馬斯克與格蘭姆斯之間的短訊就是證據。

馬斯克4月簽署協議，承諾以每股54.20美元收購Twitter，但他的律師7月8日去信Twitter，指對方嚴重違反多項協定，而且就平台上的虛假帳戶問題作錯誤及誤導陳述，因此要求取消交易。Twitter因此於7月12日正式起訴馬斯克。