全球逆風影響　新加坡50大富豪身家跌逾20％　黃志祥兄弟身家反漲

受通貨膨脹上升和全球科技股走勢低迷的影響，新加坡最富有的50大富豪的身家下跌超過20％至1640億美元。



根據《亞洲福布斯》雜誌星期四（9月8日）公佈的最新新加坡富豪榜，深圳邁瑞醫療（Mindray Bio-Medical Electronics）的創始人兼董事長李西廷的財富減少將近三分之一，但仍以156億美元身家蟬聯榜首。銷售增長放緩導致公司股價下跌。

受房地產領域復蘇帶動，遠東機構（Far East Organisation）的黃志祥和黃志達兄弟（編按：黃志祥也是香港信和置業主席兼執行董事）身家從去年的142億美元，增加至152億美元，在本地富豪榜排名上升到第二。掌控日本油漆控股（Nippon Paint Holdings）的吳清亮在榜上排名維持第三，身家下跌三成至130億美元。

信和置業（0083）主席兼執行董事黃志祥。（余俊亮攝）

Meta Platforms（前稱Facebook）聯合創辦人薩韋林（Eduardo Saverin）的身家下跌至96億美元，排名下跌兩個位置至第四位。排名第五的是城市發展（CDL）執行主席郭令明，他的財富從去年的85億美元，增加至93億美元。

冬海集團（SEA）的三位聯合創始人李小冬、葉剛和陳精業的財富大幅縮水，他們的身家各跌超過七成至42億美元、28億美元和7億4500萬美元，排在11、13和48位。冬海集團股價大跌，主要是因為電子商務業務蒙受虧損。