馮德萊恩倡五招緊急應對能源危機　歐盟成員國9日開會討論

歐洲正面對能源危機，燃料價格暴漲，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）9月7日提出五項緊急應對措施，歐盟成員國代表9日會召開臨時會議討論。



馮德萊恩表示，歐盟委員會在9日的會議上會與各成員國能源部長討論五個應對措施。

第一招是聰明節電，她提倡設定在高峰時間限電的強制目標（mandatory target），布魯塞爾將與歐盟成員國政府緊密合作，她稱尚未決定具體目標。

她表示「我們需要拉低用電高峰的戰略。」

The times are tough, especially for vulnerable households and businesses.



But we shall overcome with our European strength - our unity and our solidarity.



Here are the 5 measures that the @EU_Commission will discuss with EU countries at the Energy Ministers meeting on Friday ↓ pic.twitter.com/mtMYSVXrpl — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2022

第二招是對低成本的發電公司設立收入上限，例如是可再生能源、核電與煤炭業者，因他們的成本較低。

第三招是讓石油公司作出團結的貢獻（solidarity contribution），馮德萊恩指，獲得巨額利潤的石油公司要向弱勢家庭提供幫助，並投資於清潔能源。

第四招是支援能源公用事業（Energy Utility）企業的財務流動性，協助它們應對市場波動，馮德萊恩稱「它們目前被要求提供出乎意料的大量資金，這威脅到其交易能力和未來市場的穩定。」

第五招是對俄羅斯天然氣設定價格上限，她未有提出具體數字，但指「我們必須削減俄羅斯的收入，普京正用這些收入來資助針對烏克蘭的殘暴戰爭。」