歐盟最快本周末中止與俄簽證協議　俄旅客申請簽證將更貴更困難

歐盟委員會9月6日表示，正考慮全面中止與俄羅斯簽證便利化協議。這意味俄羅斯公民未來進入歐盟國家將變得困難，除面臨繁瑣的審核程序，還要繳付昂貴的金額以獲得簽證。



歐盟表示，中止協議是要回應俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略，及對附近歐盟成員國構成利益及安全威脅。歐盟委員會副主席希納斯（Margaritis Schinas）表示，歐盟簽證是一種信任標誌：「俄羅斯的無理侵略戰爭徹底破壞了這種信任。」

若建議獲得通過，俄羅斯公民未來入境歐盟國家，將變得困難。所有旅客申請簽證費用會由35歐元大增至80歐元；申請期限將由10天增加至最長45天，同時申請者需提交更完整的文件，審閱亦將更嚴格及更繁鎖；多次入境簽證亦會受到限制。

另外，歐盟亦不會承認被佔領烏克蘭地區上簽發的俄羅斯護照。例如烏東地區及扎波羅熱地區等，俄羅斯正向當地的居民發放俄國羅斯的護照，但歐盟將不會承認為有效證件，拒絕攜帶相關護照的旅客入境。

不過相關規定不適用於記者、人道主義者、及因不同政見遭迫害的俄國公民。委員會表示，歐盟始終對那些需要保護的人開放。

相關建議最快在本周後期表決，並在表決後的24小時內實行。