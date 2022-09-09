上合峰會舉行前夕　解放軍：中印從邊界衝突點同步脫離接觸

9月8日，根據中印雙方第十六輪軍長級會談達成的共識，中印兩軍位加南達坂一線部隊開始同步有計劃組織脫離接觸。這有利於維護邊境地區和平安寧。



中央預料在上合組織峰會上會晤的一周前，印度與中國邊界部隊開始從戈格拉-溫泉區其中一個衝突點相互撤離。

印度外交部8日宣布，印度與中國駐紮在高格拉（Gogra）-温泉（Hot Springs）「第15巡邏點」（PP-15）的士兵，再按8日第十六輪軍長級軍事對話達成的共識，開始在有協調、有計劃的情況下脫離對峙。

印中第16輪軍長級軍事對話7月17日在莫爾多/楚舒勒（Moldo/ Chushul）會晤點舉行，談判超過12小時。當時有印度媒體引述消息人士稱，第15巡邏點可望解除對峙。

印度外交部稱，這個發展將有助於中印邊界地區的平靜與和平。

上海合作組織（SCO）峰會9月15日至16日烏茲別克舉行，外界預料中國國家主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）都會出席。

印度和中國邊防人員2020年5月互指對方違反邊境協議而在拉達克（Ladakh）發生對峙；同年6月，雙方士兵在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生流血鬥毆，並在多處駐軍對峙，緊張情勢持續至今。

經過多輪的外交、軍事對話，印度與中國已陸續在班公湖（Pangong Tso）兩岸、以及戈格拉的第17A巡邏點解除對峙。

有報道稱，雙方部署在第15巡邏點一帶有士兵約有40至50人。