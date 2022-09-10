澤連斯基稱奪回哈爾科夫30多個定居點　俄承認有失守

烏克蘭官員9月9日宣布，烏克蘭軍隊已收復烏東北部部份重要領土；這可能是俄烏戰爭2月24日開始以來，烏軍在反擊方面取得的最重大成就之一。



烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在Telegram發聲明稱，烏軍已在東北部關鍵地區奪回逾30個定居點。他稱，軍事及情報及安全部門在多個戰區積極行動中。

烏克蘭官員在9月8日、也就是戰爭開打近7個月後，聲稱軍隊已重新控制與俄接壤的哈爾科夫和赫爾松（Kherson）地區數百平方英里的土地，並在一週多一點的時間內，解放20多個定居點。

烏軍已拿回巴拉克列亞（Balakliya）的控制權，這將讓烏軍獲得朝向南方小城伊久姆（Izyum）推進的戰略機會。伊久姆是通往烏東分裂地區的戰略重鎮。

↓一名親俄軍事分析家9日分享地圖，顯示烏軍奪回控制權的地方增加：

Pro-Russian mapmakers tracking the fighting around Kharkiv are showing a really significant problem for Russia unfolding rapidly. pic.twitter.com/QVxY18ac5A — Eliot Higgins (@EliotHiggins) September 9, 2022

俄國家電視台播出哈爾科夫內俄控地區的行政首長甘切夫（Vitaly Ganchev）9日承認，烏軍以非常迅速的速度，奪回一些地方的控制權。