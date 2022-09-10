直接回應成敗幾何，普京在東方經濟論壇答記者問實錄【全文】

當地時間9月7日，第七屆東方經濟論壇全會在俄羅斯海參崴（Vladivostok，又譯符拉迪沃斯托克）舉行。俄羅斯總統普京出席了論壇，並在致辭後接受了記者專訪。當日，俄《共青團真理報》網站整理並發布了專訪內容。

「東方經濟論壇」全會分為兩個部分：首先普京致辭，然後此次採訪的主持人（「俄羅斯商業諮詢」電視頻道記者伊利亞·多羅諾夫）提問。他的問題沒有任何禁忌。有些問題甚至令俄羅斯領導人為難，但普京儘量作出了誠實的回答。



記者：特別軍事行動開始後，我們得失幾何？

普京：我們沒有失去什麼，也不會失去什麼。是的，國內出現了兩極分化，但這只會更有利。因為所有不需要的、有害的、影響我們繼續前進的（東西）將會被剔除。

我們並不是發起軍事行動，而是努力使之結束。2014年烏克蘭發生國家政變後，一些人企圖壓迫自己的人民，頓巴斯民眾遭受了八年種族清洗。俄羅斯決定針鋒相對作出反應，我們所有的行動都是為了幫助生活在頓巴斯的人。

記者：糧食交易如何？

普京：我們目睹的是又一次厚顏無恥的欺騙，簡直是欺詐！從事這些勾當的人卑鄙下流。我與歐洲國家一位領導人談到，21艘運糧船中只有兩艘開往了發展中國家。現在運量已經達到80艘船，而運往發展中國家的糧食數量卻沒有增加。就像以前的殖民者，他們內部扣下了！起初披着為發展中國家謀利益的皮，但所作所為都是為了滿足自己的私利。

文件沒有註明應該運往發展中國家糧食的數量，但他們所做的一切都是以最貧窮國家的利益為藉口。（按：有關船運數據的現實情況可參考聯合國資料。）

普京：圖為2022年9月7日，俄羅斯總統普京在俄羅斯遠東城市海參崴出席2022年東方經濟論壇。（AP）

記者：為什麼不能以和平方式解決爭端？

普京：因為國際法總是遭到踐踏。現在許多人說，俄羅斯違反了國際法。我認為，這絕對與現實不符。誰發動了伊拉克戰爭？未獲得聯合國任何批准。誰摧毀了南聯盟，誰發動了歐洲中部的戰爭，轟炸貝爾格萊德？猛攻佔領了伊拉克，摧毀了這個國家！也擊碎了利比亞。國際法何在？

聯合國憲章指出，每個國家都擁有自決權。科索沃問題法庭裁定，一國的一部分如果想分裂，可以不必考慮這個國家中央政府的意見。為什麼這不適用於頓巴斯？難道它們無權自決？當然有權！這是法庭批准的。我們無權承認這兩個共和國？當然有權！如果承認，可以簽訂友好條約，我們簽署了，它們批准了。在遭到侵略時我們應該提供援助，侵略的確存在。我們援助它們。這難道不符合聯合國憲章第51條（涉及自衛權）？我們應對盟友提供援助。我們正在這樣做。這一簡單的鏈條完全符合國際法。

記者：「北溪-2」白建了嗎？

普京：當然沒有白白建設。「北溪-1」實際上已經關閉，所有人都在談論—— 俄羅斯玩弄能源武器。這完全是胡說八道！我們的夥伴需要多少，我們就供應多少。給我們渦輪機，我們明天就開啟「北溪-1」。但他們什麼也不給！他們自己製造了事端，現在卻不知道應該怎麼辦了。自己陷入了制裁困境。（按：德國方面認為渦輪機早運抵德國，隨時可供俄方使用，總理朔爾茨亦曾現場視察。）

不是我們對「北溪-2」實施制裁，是他們在美國人的壓力下這樣做的。美國人為什麼要施壓？因為他們自己想以三倍的價格出售他們的天然氣！

記者：如何看待碳氫化合物限價？

普京：這又是一個非市場決策。在世界貿易領域所有的行政限制只會導致價格上升。現在歐洲市場發生的事，正是歐盟委員會工作的惡果。我們堅持認為應該簽訂與石油、石油產品價格相關的長期合同。他們卻對我們說：不，應該按現貨價格交易。我本人苦口婆心地對布魯塞爾說：不要這樣做，開採、採購的人應該相信穩定性。過去100和300美元（每一千立方天然氣）是高價，現在價格飆升到3,000歐元。他們想採取行政措施限價，但是行政措施在經濟領域於事無補。

記者：對英國新首相有什麼期待？

普京：英國政府首腦的選舉早已偏離民主原則。首相從獲勝黨派中選舉產生。人民沒有參與政府的更替，執政精英擅自安排。如何處理與我們的關係，這是他們的事。我們的事是捍衛自己的利益。

記者：西伯利亞大鐵路的運輸瓶頸問題如何解決？

普京：由於貝阿穆爾鐵路和西伯利亞大鐵路的運輸瓶頸，我們少收入1.5萬億盧布。我記得在一次會議上有人提出一種觀點：未來很難會出現大量運輸，尤其是把煤運往東方。現在發現，這一立場是錯誤的。但沒有什麼可怕的。通過改善調度和新的建設，正在拓寬貝阿鐵路和西伯利亞大鐵路。未來幾年我們會使貨運量增加4,000萬噸。

普京9月7日出席東方經濟論壇時，與全國人大常委會委員長慄戰書會面。（AP）

記者：經濟已經走出了衰退谷底？

普京：我們的政府認為，形勢最複雜的時期已經過去。通貨膨脹有所下降—— 按年計算，已下降至12%。明年年初的目標趨勢—— 通貨膨脹率降到4-6%，失業率降至最低，好於所有發達經濟體。國家財政實現了穩定：聯邦預算實現了平衡，盈餘4,850億盧布。綜合預算- 盈餘1.5萬億盧布！預計我們會出現經濟和GDP的下滑，下降率將達到2-2.5%，但原先預期的要比這嚴重得多。

記者：如何應對對我們天然氣進行限價的企圖？

普京：作出這一決策的人不會有好結果，不會得逞。有供貨合同。將採取某些與合同相矛盾的政治決策？我們不會履行！如果這與我們的利益相悖，我們將什麼也不提供。不供應天然氣、石油、煤、鍋爐用重油，什麼也不提供！這由我們來定。

記者：當局如何建立與商界的關係？

普京：天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。一些人在境外的帳戶、遊艇被查封了。我早就發出過警告，最好將它們放在俄羅斯！如果這樣，就不會有任何損失了。這是所有人的教訓。我之前說過此事，並不是因為我更睿智，而是我掌握的訊息更多。許多人明白這一點，什麼也不存在境外，把一切放在家裏。事實證明這是正確的。

記者：您如何看待前往亞美尼亞工作的人？

普京：我們對有利於商業的一切表示歡迎。如果在那裏工作更合理，讓他們在那裏工作吧。對我們而言，亞美尼亞並不是異國。既可以在埃里温工作，也可以在莫斯科居住。

記者：您相信國際原子能機構關於扎波羅熱核電站的報告嗎？

普京：是的，相信。國際原子能機構是一個負責任的組織。他們在工作地一些國家壓力下不能直接說，炮擊來自烏克蘭領土。這顯而易見！那裏是我們的軍人，難道我們對自己人開槍？簡直是胡言亂語！烏方正在構成威脅，為什麼？我不明白，是為了吸引對本國局勢的注意力？

記者：巴萊利稱俄羅斯是法西斯制度……

普京：這完全是一派胡言。他居然還是這一領域的「著名」專家。假如他生活在30年代的西班牙，聽到天氣預報：「整個西班牙萬里無雲」（這是政變的信號），他會拿起武器站在哪一方？站在叛亂分子佛朗哥還是合法政府一邊？依我看，他會站在叛亂分子一邊。因為他現在就站在他們一邊。歐洲政客與法西斯分子同流合污。

記者：俄羅斯給烏克蘭帶來什麼樣的價值觀？

普京：讓他們自己給您解釋吧。請前往頓巴斯，問一下那裏生活的民眾，他們在那裏捍衛什麼樣的價值觀？他們在保衛祖國！自己的認同，自己的歷史和自己的人民！

記者：自2月底以來查封的媒體是不是有點多？全會主持人提到，近半年來俄羅斯查封了30家不同的媒體，包括《新報》，其主編曾獲得諾貝爾獎，許多記者離開了俄羅斯。

普京：依我看，諾貝爾委員會在很大程度上否認、貶低諾貝爾人道主義獎的意義。我與所有同行關係融洽，我們與奧巴馬總統有過務實的關係。但為什麼給他頒發諾貝爾和平獎？我之前從未談及此事，但他在捍衛和平方面做過什麼嗎？指的具體是什麼？！

有的人走了，高興地走了。他們的工作總是反對我們的國家。搬到那裏也會掙同樣的工資。只是形勢迫使他們明確自己的立場——決定出國，在反俄中心工作。

我們的任務是向絕大多數人解釋當局的立場，並獲得絕大多數人的支持。

記者：伊萬·薩夫羅諾夫被判處22年徒刑。刑期不長嗎？

普京：這位記者居然還是俄羅斯航天局局長的顧問，他不僅靠記者工作掙錢，還蒐集材料交給外國情報部門。我們的反偵察部門跟蹤他，監聽了他的通信。法庭的審判有理有據。刑期是否公正，我不想評論。如果總檢察長認為刑期過長，可以提起抗訴。

本文原題目：Логика спецоперации, судьба зерна и газа: Путин ответил на неудобные вопросы，原作者奧·阿達莫維奇，原文出處：kp.ru/daily/27441/4644180，本文中文版最早刊載於歐亞新觀察。按語由編者所加。

