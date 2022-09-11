伊久姆重回烏軍手中「聲東擊西」東北報捷　俄羅斯撤出2市

俄羅斯國防部9月10日承認從烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）的戰略重鎮伊久姆（Izium）和巴拉克列亞（Balakliia）撤出。烏軍3天內收復哈爾科夫逾三分之一的領土，烏克蘭特種部隊透露，他們使用了聲東擊西的戰術。



《衛報》10日引述烏克蘭前國家安全顧問兼現任特種部隊博恩旅（Bohun Brigade）新聞官員別列佐韋茨（Taras Berezovets）稱，大肆宣傳烏克蘭會反攻南部「是一場大型特別造謠行動」。

烏克蘭南方司令部8月29日宣布在南部的赫爾松（Kherson）地區展開反攻行動。但赫爾松的前線士兵表示，他們未有見到反攻的跡象，俄軍數天前嘗試進攻，烏方也沒有積極反擊。

別列佐韋茨指，俄羅斯以為烏克蘭會反攻南部，並把軍事設備移至當地，但烏軍並沒有在南部發起反攻，而是進攻他們最意想不到的地方，這導致對方驚慌失措和逃離。

俄從哈爾科夫2地撤出

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）10日表示，為達成解放頓巴斯（Donbas）地區的特別軍事行動目標，因此決定將駐扎在巴拉克列亞及伊久姆的部隊部署到其他地方。

烏克蘭：圖為烏克蘭國防部2022年4月14日公布的照片，烏方指，照片中的是俄羅斯軍用車輛，它正通過哈爾科夫一條被炸毀的橋、前往伊久姆。（AP）

烏克蘭軍方稱，他們已進入俄軍的補給重鎮庫普揚斯克（Kupiansk），並在社交媒體上載有關照片，強調這個城鎮永遠都是屬於烏克蘭。

當地在俄軍2月24日入侵烏克蘭後不足一周淪陷，而烏軍成功重奪當地及伊久姆，預計為俄軍的補給工作帶來嚴重打擊。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）10日表示，自9月發動反攻行動以來，烏克蘭已從俄羅斯手上奪回約2,000公里領土。

對於逃離庫普揚斯克的俄軍，澤連斯基嘲諷道，逃跑對他們來說是個好選擇。