安倍晉三遇刺｜日導演把槍手山上徹也生平拍成電影　料國葬日上映

日本前首相安倍晉三於7月8日在奈良車站遭到槍擊身亡，日本政府預計於9月27日舉行國葬。日媒近日報道，一名導演已經火速將槍手山上徹也的生平拍成電影，預計在安倍國葬那天上映。導演透露這部電影將是「對國家的復仇」。



山上徹也刺殺安倍遭到逮捕後，聲稱他的母親沉迷統一教，導致家庭破裂。他聽說安倍與統一教交情匪淺，才決定痛下殺手。他現在待在大阪看守所，進行為期4個月的精神鑑定評估。

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日本週刊《FLASH》指出，這部電影將描述山上的一生，從他過去的生平到槍擊案發生那一天為止，還預計在安倍國葬的9月27日上映。拍攝團隊擔心遭到統一教妨礙，拍攝地點等細節都嚴加保密。據了解，電影製作期間僅有2週左右，演出山上徹也的演員人選也沒有公開。

這部電影的導演是足立正生，他於1971年加入解放巴勒斯坦人民陣線，拍攝紀錄片《赤軍PFLP・世界戰爭宣言》後，擔任國際恐怖組織「日本赤軍」的發言人，遭到國際通緝。1997年，足立在黎巴嫩遭到逮捕，關了3年後遣返日本。

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一名電影作家指出，身為過去遭受通緝的「恐怖分子」，足立沒有責備山上的惡行，還致力於理解山上的人生與主張。足立也透露，這部電影的目的不是讚揚山上，而是要好好描述山上這號人物，並揚言這部電影將是對國家的復仇。

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