王毅就中日關係談五點看法　對歷史與涉台問題不容動搖倒退

中國外長王毅9月12日在紀念中日邦交正常化50週年研討會開幕禮上發表視像致辭，他就中日關係提出五點看法，包括指對於歷史、台灣等涉及中日關係根本的重大原則問題，不能絲毫含糊，更不容動搖倒退。



王毅表示，50年前，兩國老一輩領導人以卓越的戰略眼光和政治膽識，打破冷戰堅冰，排除重重干擾，作出實現中日邦交正常化的政治決斷，揭開了兩國關係史上嶄新的一頁，50年來，雙方先後達成四個政治文件和一系列重要共識，奠定了兩國關係的政治法律基礎，各領域務實合作取得豐碩成果。

王毅說當前世界動盪多變，中日關係不進則退，在即將開啟下一個50年征程之際，雙方既要重溫建交初心，汲取歷史經驗，推動中日關係沿著正確軌道健康穩定發展；也要思考構築契合新時代要求的中日關係，賦予兩國關係新的內涵和動力。

中國外長王毅2022年9月12日在紀念中日邦交正常化50週年研討會開幕禮上發表視像致辭（中國外交部）

王毅就構築契合新時代要求的中日關係提出五點看法：

他稱要踐信守諾，維護中日關係政治基礎，「與國人交，止於信」。要確保兩國關係行穩致遠，必須恪守中日達成的四個政治文件和迄今做出的承諾。對於歷史、台灣等涉及中日關係根本的重大原則問題，不能絲毫含糊，更不容動搖倒退。

他又指要着眼大局，把握正確發展方向，雙方應始終以戰略和長遠眼光，從兩國根本利益出發，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識反映到政策上，落實在行動中，排除乾擾，妥處分歧，確保中日關係的航船不擱淺、不偏航。

王毅又指要加強合作，實現更高水平的互利共贏。當前中日合作面臨更加廣闊發展空間。雙方要牢固樹立夥伴意識，秉持全球視野，共同抵制「脫鉤斷鍊」的錯誤做法，維護全球產供鏈穩定暢通、貿易投資環境公平開放。

中國外長王毅2022年8月到柬埔寨出席東亞峰會外長會（AP）

他說要加強引導，塑造積極友善的相互認知，中日民間交流源遠流長，應與時俱進，繼承弘揚，相互認知要秉持和而不同、以和為貴，避免將自己的價值觀強加對方，兩國政府和媒體應為兩國人民客觀友善的相互認知創造良好環境。

王毅最後指，要順應大勢，踐行真正的多邊主義，面對百年變局和世紀疫情，中日作為地區和世界重要國家，要看清多極化、全球化、文明多樣化、區域一體化的時代潮流，維護以聯合國為核心的國際體系，共同反對零和博弈與陣營對抗，促進地區穩定和區域融合發展，為世界注入更多正能量。