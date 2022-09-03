日本外相林芳正欲促成中日首腦會晤　冀與王毅會面

中日會在9月29日迎來建交50週年之際，日本對改善兩國關係表現積極。日本外相林芳正8月30日晚在BS-TBS節目中稱，希望促成中國國家主席習近平與日本首相岸田文雄進行首腦會談。



林芳正9月稍後將赴美國紐約出席聯合國大會，當他2日在記者會上被問到這段期間會否與中國國務委員兼外長王毅對話時，他稱有關場邊會晤之事未有決定。聯合國大會9月21日至27日舉行。

他也在記者會上提及8月初解放軍在台灣周邊試射導彈，以及進入沖繩縣與尖閣諸島（中國稱釣魚島），稱這是包括日本在內該區以及國際社會強烈關切的之事。

他稱雙方有必要構建建設性的、穩定的日中關係，在共同問題上保持合作，堅持言行一致。

他說對於與中方對話，日方「始終持開放態度」，並稱中日在各個層級進行溝通行重要。

圖為七國集團（G7）外交部長2022年5月13日在德國會面，右四是日本外相林芳正。（Getty）

中日外相原定8月4日舉行會談，但因美國國會議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西、波洛西或佩羅西）訪問台灣遭中方臨時取消。中國批評包括日本在內的七國集團（G7）對於佩洛西訪台的回應。

中日外長最後一次會晤於2020年11月舉行。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與日本國家安全保障局長秋葉剛男8月17日在天津主持中日第9次高級別政治對話。前者8月18日秋葉剛男會面。雙方探討舉行中日高峰會可能性。

根據中國外交部網站，楊潔篪提及台灣議題時稱，這是事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。

岸田文雄2021年10月初曾與習近平舉行電話會談，就保持對話推進雙邊關係穩定達成共識。