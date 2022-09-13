俄烏戰爭｜烏軍反攻接連報捷　布林肯：取得重大進展

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）9月12日宣布，自9月反攻行動以來，烏軍已收復逾6,000平方公里領土。



澤連斯基12日在Facebook發布的影片中稱：「自9月開始，我們的士兵已解放6,000平方公里烏克蘭東部與南部的領土，且我們正進一步前進」。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）12日會見傳媒期間表示，烏軍已取得重大進展，他們計劃非常有條理，也得益於美國和許多其他國家的大力支持，以確保烏克蘭擁有反擊所需的裝備。

烏軍反攻行動進程

9月8日：奪回1,000平方公里失地

9月10日：重奪2,000平方公里失地

9月11日：收復逾3,000平方公里領土

9月12日：奪回6,000平方公里失地

澤連斯基8日晚稱奪回1,000平方公里失地後，10日指烏軍收復2,000平方公里失地。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）11日表示，自9月反攻行動以來，烏軍已收復逾3,000平方公里領土。

這意味着烏軍從俄羅斯手上奪回土地的面積在過去僅稍多於48小時的時間內增加2倍。

格羅西︰俄烏均對扎波羅熱核電廠設保護區感興趣

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）12日表示，俄羅斯與烏克蘭都對由IAEA提出、在扎波羅熱核電站（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）建立保護區的建議感興趣。

格羅西回見傳媒期間稱：「我看見他們對這項協議感興趣的跡象，」「我見到與我們交流的雙方提出問題，（提出）很多問題。」

他呼籲雙方立即在核電廠附近停火並建立更正式的「核安全與安全保護區」。

烏軍射傳單勸俄軍投降

烏克蘭軍隊宣布反攻行動再度報捷之際，他們也在當地發起宣傳戰，呼籲俄軍投降。

根據波蘭電視台（TVP），烏軍持續反攻烏東頓巴斯地區前，已在當地進行宣傳戰。烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Hanna Malyar）稱，發射載有傳單的炮彈是在無互聯網地區與敵方溝通的方法之一。

馬利亞爾說：「我們的國防軍在推進前給予俄羅斯佔領者交出自己（被我們俘虜）的最後機會。否則，在烏克蘭土地上等待他們的只有死亡。」

烏克蘭指揮官庫濟克（Petro Kuzyk）11日接受英媒採訪時形容，俄軍逃跑的速度就像奧運短跑選手。