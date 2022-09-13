習近平將出訪哈薩克烏茲別克　中國：標誌與兩國關係進入新階段

中國國家主席習近平9月14日至16日會前往哈薩克與烏茲別克，包括在烏茲別克出席上海合作組織峰會。中國外交部13日表示，這次訪問是中方在中國共產黨二十大前夕開展的一次最重要的元首外交活動，充分體現了中方對上海合作組織和中哈、中烏關係的高度重視。



中國外交部發言人毛寧主持例行記者會時表示，在國際形勢深刻變化，新冠疫情延宕反複的背景下，上海合作組織在維護地區安全穩定和促進各國發展繁榮方面的作用進一步凸顯。

毛寧指，在即將舉行的上合組織峰會上，習近平主席將同其他的與會國家領導人一道，重點圍繞上合組織框架內全方位合作，重大國際和地區問題等深入交換意見，凝聚合作新共識，譜寫合作新篇章，相信上合組織將繼續弘揚「上海精神」，不忘初心，砥礪前行，在第三個10年發展新征程上取得更大成就，為促進世界和地區的和平發展事業作出更大貢獻。

毛寧稱，哈薩克、烏茲別克都是中國的友好近鄰和全面戰略夥伴，也是「一帶一路」重要的沿線國家，中哈、中烏建交30年來，始終秉持相互尊重、睦鄰友好、同舟共濟、互利共贏的原則，不斷推動彼此關係取得新成就，邁上新台階。

毛寧稱，習近平對哈薩克和烏茲別克進行國事訪問，標誌著中哈、中烏關係進入新的發展階段，在此次訪問期間，習近平將分別同哈薩克總統托卡耶夫和烏茲別克總統米爾濟約耶夫舉行會談，就雙邊關係各領域合作和共同關心的國際地區問題深入交換意見，相信這次訪問將為中哈、中烏關係發展擘劃新藍圖、指明新目標、注入新動力。