兩年多來首次出國訪問，習近平為什麼選擇上合？

中國外交部9月12日官宣，中國國家主席習近平9月14日至16日將出席在烏茲別克撒馬爾罕舉行的上海合作組織年度峰會，並對哈薩克、烏茲別克進行國事訪問的行程。這是2020年1月以來習近平首度出訪。

從中國領導人過往的行程安排慣例看，習近平此次訪問的最重要行程是上合領導人峰會，訪問哈薩克和烏茲別克這樣的串訪連訪，是出於對地區主要國家和東道主的尊重而安排的。

兩年多年來首次出訪，習近平為什麼會選擇上合？

習近平和普京將在上合會晤，上次兩人會晤是北京冬奧會期間。圖為2022 年 2 月 ，普京出席冬奧會同習近平交談。（AP）

此次上合峰會，是疫情以來的第一次完全會議。8個上合成員國（中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、印度、巴基斯坦）、4個觀察員國（阿富汗、白俄羅斯、伊朗、蒙古國）、6個對話夥伴國（阿塞拜疆、亞美尼亞、柬埔寨、尼泊爾、土耳其和斯里蘭卡）領導人大多都會出席。

這些國家有中亞國家、中東重要國家和南亞重要國家，是進行多邊外交的重要場合。習近平此訪是疫情之下成效極高的出訪。以往領導人在多邊外交場外的接觸是象徵性活動，但疫情以來領導人面對面會晤頻率下降，上合峰會間隙的領導人會晤可能是極為關鍵的會晤。

有聲音猜測習近平此次訪問可能意味着中國疫情防控形勢大變，意味着二十大前中國元首外交恢復常態。事實上，習近平選擇上合如此高效的外交場合，恰恰說明中國的疫情防控形勢不一定會大變。

印度總理莫迪將出席此次上合峰會。前不久中國和印度達成了邊界對峙脱離接觸管控的新共識，為習近平和莫迪的會晤鋪墊了良好氛圍。圖為2019年11月金磚國家領導人峰會間隙的習近平普京莫迪。（AP）

中國在積極探索疫情常態化的外交新模式，不會完全恢復到過去的常態，而在疫情之前的常態和過去兩三年的常態間尋找一個平衡。

此次上合領導人峰會非常重要的一項議程是伊朗加入上合，以及向埃及、卡塔爾、沙特阿拉伯提供對話夥伴地位，啟動白俄羅斯加入上合組織程序，以及就給予巴林、馬爾代夫對話夥伴地位作出決定。

上合組織2001年6月在上海成立，是中國主導籌建的組織。在今天的國際形勢下，上合是中國應對美國組建對華小圈子，對沖美國對華包圍圈的防線。習近平兩年多來首次出訪，再次印證了中美博弈的激烈，以及上合於中國的重要意義。