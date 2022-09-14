出訪前夕　習近平在哈薩克和烏茲別克媒體發表署名文章

中國國家主席習近平9月14日至16日會出訪哈薩克與烏茲別克，這將是自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，他首次出國訪問。習近平13日分別在哈薩克和烏茲別克媒體發表署名文章。



習近平在哈薩克媒體發表題為《推動中哈關係在繼往開來中實現更大發展》的署名文章。他在文中稱，中國和哈薩克是山水相連、唇齒相依的好鄰居、好朋友、好夥伴，兩國人民有數千年的友好交往史，共同譜寫古絲綢之路貫通東西的壯美詩篇。

他指2022年是中哈建交30周年，30年來，中哈關係闊步向前，實現從睦鄰友好到戰略夥伴關係、再到永久全面戰略夥伴關係的持續推進，樹立了獨一無二的雙邊關係定位，打造互相尊重、睦鄰友好、同舟共濟、互利共贏的新型國家關係。他稱雙方始終在涉及國家主權、安全、領土完整等核心問題上堅定互相支持，始終尊重彼此自主選擇符合本國國情的發展道路，始終樂見對方國家發展和民族振興事業不斷取得進步。

他說30年來，中哈合作成就斐然、中哈聯通暢達四方、中哈友好深入人心。他表示，兩國要持續發展睦鄰友好、不斷加深互利合作、堅定捍衛共同安全、全面加強國際協作。

烏茲別克

習近平在烏茲別克媒體發表題為《攜手開創中烏關係更加美好的明天》的署名文章。他指2022年是中烏建交30周年，30年來，中烏關係的大樹愈發根深蒂固、枝繁葉茂，兩國始終互相尊重、睦鄰友好、同舟共濟、互利共贏，各領域合作取得實實在在的成果。

他指兩國是彼此交心的好朋友、共同發展的好夥伴、文明對話的好榜樣、互相幫扶的好兄弟。他表示，兩國要加大互相支持、加深互利合作、加強安全合作、密切人文交流。