俄烏局勢︱烏克蘭收復東部重鎮　澤連斯基到伊久姆參與升旗儀式

烏克蘭軍方早前宣布收後東北部戰略重鎮伊久姆（Izium）後，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）9月14日到當地視察，承諾會為國家帶來勝利。



《衛報》報道，澤連斯基突然到訪伊久姆，為當地陣亡的烏克蘭士兵默哀，並在被炮火摧毀的市政府建築物外參與升旗儀式。他稱對於當地被破壞的規模感到震驚但不意外，同時感到參與重奪該市的烏軍士兵。

澤連斯基認為，烏克蘭的國旗再次在烏久姆飄揚，稱這個場面將會在每一個烏克蘭城市和村落內見到，揚言國家正邁向勝利的唯一之道。

他其後在基輔遭遇車禍，其發言人尼基弗羅夫（Sergiy Nikiforov）在聲明中表示，澤連斯基沒有嚴重受傷。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Ganna Maliar）14日稱，烏軍反攻行動再報捷，自9月6日以來，烏方已從俄軍手中奪回約8,500平方公里失地。

烏軍反攻行動進程

9月8日：奪回1,000平方公里失地

9月10日：重奪2,000平方公里失地

9月11日：收復逾3,000平方公里領土

9月12日：奪回6,000平方公里失地

9月13日：收復約8,000平方公里領土

9月14日：奪回約8,500平方公里失地

另外《德國之聲》（DW）同日報道，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）提到13日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話一事，指在90分鐘的通話中，對方仍然不認為出兵烏克蘭是一個錯誤，朔爾茨向普京重申，俄軍必須盡快撤出烏克蘭，並透過外交方式解決兩國爭議。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）則在14日與普京通話，討論黑海出口穀物協議、兩國戰俘及被俄軍控制的扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站局勢等問題。