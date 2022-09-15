上合組織｜烏茲別克一連兩日召開　料談加強成員國經濟聯繫與合作

上海合作組織（SCO）成員國元首理事會第22次會議，9月15日起一連兩日在烏茲別克第二大城市城撒馬爾罕舉行。中國國家主席習近平14日晚結束在哈薩克的行程後，已抵達烏茲別克進行國事訪問，兼準備出席峰會。



各國領導人將討論一系列問題，包括加強組織保障安全與穩定的能力，加強經濟聯繫，發展交通互聯互通，加強文化和人文合作。

習近平發表書面講話稱，他期待出席上海合作組織撒馬爾罕峰會，與各方一道弘揚「上海精神」，加強互利合作，促進組織健康穩定發展。外界關注習近平在會議期間跟與會的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）會面，二人將討論烏克蘭和台灣的議題。

俄羅斯常駐上合組織秘書處代表斯捷普金娜在峰會前夕的記者會上表示，上合組織的成立目的是合作和國家發展，而不是與誰對抗，「北約是一個尋求武力解決方案、劃分勢力範圍的軍事集團，」「而上合組織有着完全不同的性質，把它們進行對比是不正確的，因為《憲章》規定，上合組織不是一個軍事集團，其活動不針對第三方國家和組織。」

她又指，阿富汗局勢仍然是上合組織成員國的一個重要問題，這個問題一定會在峰會上討論。

上海合作組織成立於2001年，現有成員國包括俄羅斯、中國、印度、哈薩克、塔吉克、吉爾吉斯、烏茲別克和巴基斯坦。上合組織觀察員國為阿富汗、白羅斯、伊朗和蒙古國，夥伴國為阿塞拜疆、亞美尼亞、柬埔寨、尼泊爾、土耳其和斯里蘭卡。