美國參議院外交委員會通過《台灣政策法案》　簽署成法需時

美國參議院外交關係委員會9月14日通過《2022年台灣政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022）。但法案仍須通過重重關卡，才有機會被美國總統拜登（Joe Biden）簽署成法。



參議院外交關係委員會以17票贊成、5票反對通過《2022年台灣政策法案》。這項法案被視為1979年以來最全面重整美國對台政策的法案。

參議院之後須就法案進行辯論，議員或會修改法案內容，並將法案再送回委員會。參議院須完成辯論及修改法案後，才可就法案進行表決。暫未知參議院何時會表決。

法案獲參議院通過後，會被送至眾議院。眾議院在表決前，或會就法案舉行聽證會，也有可能會作出修改。當法案獲眾議院通過時，會交由拜登簽署成法。

參議院和眾議院就法案進行辯論、修改、表決的程序需時。而美國中期選舉會在11月1日舉行，若國會未能在休會前完成這些程序，就須等待至2023年1月國會新會期開始時，才能繼續審議法案。

法案是什麼？

這次《台灣政策法案》是由美國參議院外委會主席、民主黨籍參議員梅南德茲（Bob Menendez）與共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）共同提出，共分三大篇、九大主題，以增補現行《台灣關係法》為基礎，並承襲美國對台「六項保證」精神與規定。

它雖明示立法前提無涉與台灣恢復外交關係，但包含促進台灣安全、確保區域和平穩定，以及遏制中國大陸對台侵略等文字躍升紙面，法案甚至言及一旦北京對台採取「敵對行動」（Hostile action），美國將祭出嚴厲制裁，多有評論視相關文字是「40多年來美國對台政策最清晰的法律表達」。