美國參議院外交委員會通過台灣政策法案

美國國會參議院外交委員會9月14日通過《台灣政策法》（Taiwan Policy Act）法案，它接下來將送交參院全院審議。



《台灣政策法》以17票贊成、5票發對通過。這項法案被視為1979年以來最全面重整美國對台政策的法案。

白宮13日表示，拜登（Joe Biden）政府正在與國會議員討論這項法案，華府對推進台灣自衛的承諾堅定不移。

法案提案人之一的梅南德茲（Bob Menendez）13日稱，相關法案並沒有改變美國對台灣政策，但會更清晰表明華府幫助台灣的意願。

中方表態

國台辦發言人朱鳳蓮14日上午也在例行記者會上表示，台灣問題純屬中國內政，美國國會議員炮製涉台議案嚴重違反一中原則，中方堅決反對。

台媒引述外交消息指，中國駐美國大使秦剛8月與美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）會晤時稱，若美方允許台灣政策法案通過，中美關係將面臨「瓦解」。

中國外交部發言人毛寧14日主持例行記者會時就此報道表示，她不了解秦剛具體說了什麼，「我想他是在強調堅持一個中國原則對於中美關係的重要性」。

毛寧稱，中方已多次表明堅決反對「2022台灣政策法案」，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是中美三個聯合公報的核心內涵。

她表示，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止推動有關涉台法案，只有慎重妥善處理涉台問題，才能避免中美關係受到進一步損害。

《台灣政策法》是什麼？

這次《台灣政策法》是由美國參議院外委會主席、民主黨籍參議員梅南德茲（Bob Menendez）與共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）共同提出，共分三大篇、九大主題，以增補現行《台灣關係法》為基礎，並承襲美國對台「六項保證」精神與規定。

它雖明示立法前提無涉與台灣恢復外交關係，但包含促進台灣安全、確保區域和平穩定，以及遏制中國大陸對台侵略等文字躍升紙面，法案甚至言及一旦北京對台採取「敵對行動」（hostile action），美國將祭出嚴厲制裁，多有評論視相關文字是「40多年來美國對台政策最清晰的法律表達」。