栗戰書訪問尼泊爾　會晤總統及總理

中國全國人大常委會委員長栗戰書12日至15日對尼泊爾進行正式友好訪問，在加德滿都會見總統班達里（Bidhya Devi Bhandari）、總理德烏帕（Sher Bahadur Deuba），與眾議院議長薩普科塔和聯邦院主席蒂米爾西納分別舉行會談。



會見班達里時，栗戰書首先轉達了中國國家主席習近平的親切問候和良好祝願。栗戰書說，中尼山水相連、世代友好。習近平主席2019年對尼泊爾進行歷史性的國事訪問，兩國元首宣佈將中尼關係提升為面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係，為中尼關係長遠發展提供了戰略引領。感謝尼方始終不渝堅持一個中國原則，在台灣、涉藏、涉疆、人權等問題上支持中方立場。中方將繼續堅定支持尼方維護主權獨立和領土完整、實現繁榮富強。歡迎尼方積極參加習近平主席提出的全球發展倡議和全球安全倡議。祝賀尼即將迎來9月20日國慶日。

班達里請栗戰書轉達對習近平主席的誠摯問候。她說，習近平主席2019年訪尼在兩國關係史上具有里程碑意義。中國始終是尼泊爾最可信賴的好朋友、好夥伴。感謝中方在經濟社會發展、抗震救災、抗擊新冠肺炎疫情等方面給予尼的無私幫助。中國快速發展，已成為全球發展典範，為維護世界和平穩定發揮着重要作用。希望尼中加強各領域務實合作，推進重要項目落實。

會見德烏帕時，栗戰書說，中方始終將尼泊爾置於周邊外交優先方向。雙方要繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互支持，共同堅持真正的多邊主義。推進高質量共建「一帶一路」，加強經貿投資、基礎設施、口岸通關等各領域交流合作，攜手打造跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡，切實為兩國人民帶來福祉。德烏帕說，尼中都堅持和平共處五項原則，雙邊關係具有堅實的政治基礎。尼泊爾的發展轉型，離不開中國的支持和幫助。願加強同中方各層次友好往來，拓展經濟、民生、教育、旅遊、文化等領域務實合作，實現共同發展繁榮。

與薩普科塔、蒂米爾西納分別會談時，栗戰書說，中國全國人大願同尼議會一道，落實好兩國領導人達成的重要共識，密切專門委員會、友好小組之間的交往，加強治國理政經驗交流，為兩國務實合作提供法律保障。薩普科塔說，習近平主席強調的合作共贏理念，在中國的對外政策中得到了充分體現。希兩國立法機構進一步密切交往，推動互聯互通、民生改善等項目落地見效。蒂米爾西納表示，尼議會積極支持“一帶一路”建設，願學習借鑒中國經濟社會發展、脫貧攻堅經驗。

栗戰書向尼方介紹了即將召開的中共二十大有關情況。尼方領導人表示，作為友好鄰邦，尼泊爾為中國共產黨領導中國人民取得的偉大發展成就感到高興。在習近平總書記領導下，中國一定能順利實現第二個百年奮鬥目標。預祝中共二十大勝利召開。尼方領導人一致重申，尼始終堅定堅持一個中國原則，不允許任何勢力利用尼領土從事反華活動、損害中國利益。

訪尼期間，栗戰書分別會見了尼共（聯合馬列）主席奧利、尼共（毛主義中心）主席普拉昌達。栗戰書還與薩普科塔共同簽署了《中華人民共和國全國人民代表大會與尼泊爾聯邦議會眾議院合作諒解備忘錄》，會見了尼外長卡德加，考察了巴德崗杜巴廣場震後重建情況。