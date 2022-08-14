印度又在邊境蠢蠢欲動　同時對中國及尼泊爾下手｜專家有話說

撰文：觀察者網專欄作者 林民旺（復旦大學國際問題研究院研究員）

近日，新德里又開始在邊境上蠢蠢欲動。

10月14-31日，印度和美國要在印度北阿肯德邦的奧利（Auli）地區舉行年度的陸軍「準備戰爭」（Yudh Abhyas）聯合軍演。過去印度將「準備戰爭」放在拉賈斯坦邦或北阿肯德邦舉行，但是此次演習卻「特意」選擇在靠近中印邊境實控線不足100公里的地方舉行。

與此同時，自8月8日開始，印美特種部隊也在喜馬拉雅山南麓的印度喜馬偕爾邦進行為期21天的「霹靂」（Vajra Prahar）聯合作戰演習。兩場軍演旨在加強印美軍事上的互操作性，且選擇在靠近中印邊境的地區，戰術層面的訓練目標則直指中國。

考慮到近期佩洛西竄訪台灣造成中國東面的軍事緊張，印度選擇這一時機進行印美聯合軍演，也似乎在提醒中國可能面臨「兩線作戰」的困境。

習近平（左）與莫迪（右）2019年10月11日至12日舉行第2次中印領袖非正式峰會，圖為2人在馬馬拉布勒姆握手。（AP）

新冠疫情暴發以來，印度和美國在聯合「制華」的道路上愈走愈近。美國尋求「以印製華」，印度則投其所好，不斷通過打「中國牌」來為自己撈取同美國博弈的戰略槓桿。同時，印度「狐假虎威」，拉上美國及其盟友為其對華強硬立場撐腰。

2020年印軍非法越線導致中印邊境對峙事件。事件爆發後，印度起初還堅持稱，「中印有能力有智慧解決好彼此的問題」，變相地拒絕美國捲入攪局。然而，隨着中美戰略競爭的加劇，新德里也調整了思路，在印美合謀上不再羞羞答答，借美壓華的意圖日益彰顯。

在蠶食中國領土遭到困難後，印度轉而向其他鄰居下手，加強對中印與第三國的三國交界處領土的控制和蠶食。2017年，印度以所謂「安全擔憂」為由，無理反對中國在中國-印度-不丹三國交界處的中方領土上修建道路，並非法越界進入中方一側，由此引發了洞朗對峙。然而，近年來，印度卻在中國-印度-尼泊爾的三國交界處的卡拉帕尼地區，奉行一種「能佔則佔」、「應搶盡搶」的做派，引發尼方強烈反對。

印度防長辛格（Rajnath Singh）7月17日赴兩軍對峙前線拉達克（Ladakh）地區訪問，他觀看了印軍軍演。（Twitter@DefenceMinIndia）

2019年5月印度挑戰實控現狀，試圖修建一條穿過這些爭議地帶到靠近我方強拉山口的長達80公里的公路，為此印度國防部長辛格（Rajnath Singh）高調參加項目揭幕儀式，引爆了印度和尼泊爾的國內爭議。此後，印度在2019年11月「地圖開疆」，更是將爭議地區赤裸裸劃入印度版圖。尼泊爾也不甘示弱，作為反制，2020年5月尼泊爾發佈新版「政治地圖」，同樣將爭議區劃入尼泊爾，並且經尼泊爾議會投票通過確認新版地圖。

儘管有來自尼泊爾的強力反對，但是印度依然「我行我素」。印度總理莫迪在2021年12月北阿肯德邦的群眾集會演講中再次表示，這條經過爭議地區的公路將繼續修建。更甚者，印度近期更直接加強了在卡拉帕尼的軍事存在，修建了大量的軍事設施，增加了軍隊部署。

筆者從網絡上找到印度在卡拉帕尼大肆擴建軍事設施的圖片，相信尼泊爾的學者和媒體會很快關注到這一變化。

尼泊爾北鄰中國，其餘3面與印度接壤。圖為中國版圖。（中國家測繪局網站）

印度如此做法，無疑是「一石二鳥」。一方面是以軍事上的實際控制，逼迫尼泊爾不得不接受被印度武力佔領的現實。另一方面加強軍事力量的部署，也是針對邊界線另一側的中國的軍事威懾。

尼泊爾媒體仍對印度加強在爭議地區的駐軍動向保持着沉默，部分源於德烏帕政府的親印外交，仍幻想着「息事寧人」。但是，中國卻有理由高度警惕印度的這一做法。

1962年中印邊界戰爭期間，印度藉故保護錫金而派駐大量軍隊進入錫金，此後賴着不走，最終為印度吞併錫金打下埋伏。印度現今能在同尼泊爾的卡拉帕尼的爭議中佔上風，也是因為1962年後尼泊爾允許印度軍隊進駐而導致的後果。

對南亞小國而言，真是所謂「請神容易送神難」。作為對照的是，印度在1962年時同樣造謠說中國要「入侵」不丹，提出要派印度軍隊入駐不丹來保護它，不丹拒絕了印度的「好意」，由此也維護了自己的獨立和主權至今。

印度在邊境上的蠢蠢欲動，還明顯地體現在邊境基礎設施的建設上。

由於邊境地區的基礎設施具有很強的軍事功能，可以加強軍事力量的投送能力和速度，自然有助於加強對邊境地帶的實際控制。2020年的加勒萬衝突事件，主要也是印度挾持着DSBDBO（Durbuk-Shyok-Daulet Beg Oldi） 公路通車的優勢進一步加強對我方實控線的蠶食而導致的。

2017年以來，印度年度的財政預算中，邊境地區的道路和橋樑等基礎設施建設的預算在逐年翻番，明顯擺出了與中國進行基礎設施建設競爭的姿態。另一方面，印度號稱為了對抗中國的邊境小康村建設，也在2022年的預算中拿出巨資要搞所謂「活力邊疆」的小康村建設。

圖為2020年3月30日鏡頭下位於新德里的景點印度門。（Getty）

最後，印度仍在持續地為中印邊境對峙的情況造謠。為了維護所謂「自我尊嚴」，印度上至高層政客和軍隊將軍，下至媒體記者，集體「自編自導」了關於整個加勒萬衝突的「故事」。從印度軍方最初咬定說中國方面傷亡比印度大，到知情人士「確鑿」證實中方的傷亡人數是108人。以至於當中國政府公布加勒萬衝突的傷亡情況後，印度媒體和人士心理上非常受不了，集體咬定說，這是中國在同印度打心理戰。

更離譜的是，最近印度的兩位媒體人士拉胡爾・辛格（Rahul Singh）和Shiv Aroor在新出版的新書《印度最無畏者（三）》（India’s Most Fearless 3），聳人聽聞地揭秘加勒萬河谷衝突事件的一個「事實」，特別「講述」了一個印度軍醫如何冒死救助中國士兵，卻被中國士兵殘忍殺害的故事。如此大肆的輿論造假，除了暴露印度媒體人士的無底線，但是也說明印度輿論界的反華「心理需求」已經讓不少人喪失了基本的明辨能力。

對中國而言，為邊境局勢的輿論打假，也壓根無法停歇。