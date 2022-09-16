馮德萊恩與澤連斯基會面　重申歐盟繼續支持烏克蘭

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）9月15日訪問烏克蘭首都基輔，與總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，強調烏克蘭會繼續獲得歐盟的支持，並呼籲各成員國協助烏克蘭有能力自我防衛。



《衛報》報道，今次是俄羅斯出兵烏克蘭以來，馮德萊恩第三度訪問基輔，她向澤連斯基祝賀烏克蘭軍方最近重奪哈爾科夫（Kharkiv）大量領土，並稱與上次到訪相比，基輔民眾如何回歸正常生活令人留下深刻印象。

馮德萊恩表示，烏克蘭在抗衡民主、人性及尊重國際法治所付出的犧牲，外界無法比得上，亦非可以完全補償，但強調歐盟永遠都是烏克蘭的朋友。她同時提到，烏克蘭已向大家證明，只要裝備充足，就有能力自我防衛，因此呼籲歐盟各成員國繼續向烏克蘭提供軍備。

另外馮德萊恩指出，烏克蘭加入歐盟的程序如火如荼，雙方同意在多個問題上增加合作，確保烏克蘭有更多企業發展和提升收入，令該國可以盡可能無縫加入歐洲單一市場。

她同時宣布，歐盟已經預留1.5億歐元，協助流離失所的烏克蘭民眾度過冬天，同時亦額外增撥1億歐元，用於修復當地被戰火摧毀的學校。