海湖莊園被搜｜特朗普：如果我被起訴　美國會有「大問題」

據美國《政治報》（Politico）15日稱，特朗普（Donald Trump）9月15日接受採訪時表如他因離任後處理機密文件的事被起訴，國家將面臨「問題......也許是我們從未見過的問題」。報道內文稱，這是暗示司法部行動可能引起特朗普支持者的暴力行為。



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特朗普在接受保守派電台談話節目主持人休・休伊特（Hugh Hewitt）採訪時稱，出具起訴書不會阻止他再次競選，並一再表示美國人「不會支持」對他提出的起訴。

特朗普說：「倘發生這樣的事，我不會被禁參選。」

當休伊特問特朗普，他所說的「問題」是什麼意思，特朗普稱：「我認為他們會有很大的問題。大問題。我是不認為他們會支持它。他們不會坐以待斃，為這個終極惡作劇辯護。」

特朗普：圖為2022年8月10日，位於佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園鳥瞰圖。莊園是特朗普名下的豪華別墅。（AP）

另一方面，美國佛羅里達南區聯邦地區法院法官坎農15日任命一名獨立專員，負責審查美國聯邦調查局人員從特朗普住所海湖莊園查獲的物件。

依據坎農的法庭命令，美國紐約東區聯邦地區法院高級法官迪里將擔任獨立專員，負責審查從海湖莊園查獲的物件中的個人物品、文件，以及可能涉及律師與客戶保密特權或行政特權的材料。坎農要求迪里在今年11月30日前完成審查工作。

8月8日，美國聯邦調查局人員在位於佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園執行搜查令。據近期被授權解封的訊息，查獲物件中有超過1.1萬份政府文件和照片，其中100餘份標有密級，54份為「秘密」、31份為「機密」、18份為最高級別的「絕密」。

特朗普否認有不當行為，指責聯邦調查局及美國司法部出於政治目的搜查海湖莊園，稱查獲物件中有一些材料受律師與客戶保密特權和行政特權保護，主張任命獨立專員進行審查。