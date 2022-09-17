美國防研究：解放軍存在弱點　欠缺交叉兵種訓練　指揮官經驗不足

美國國防大學發表報告，就中國解放軍進行研究，指解放軍存在弱點，但有分析稱不可因而輕視解放軍，亦不適宜把其與俄軍直接比較。



報告研究了截至2021年，6年時間解放軍的各類軍種，及300多名高級軍官的背景。報告指出解放軍普遍缺乏交叉兵種訓練，即不論是陸軍、水軍還是空軍，在職業生涯中只會一直待在同一兵種，與美軍有很大差別。所有美軍均要在各種兵種服役，以熟識不同兵種運作。

圖為8月31日，中國解放軍參與俄羅斯聯合軍演。（AP）

報告指出，這種僵化的模式可能會降低中國未來在衝突中的有效力量，特別是在需要高水平聯合軍種行動的衝突中，作戰能力會降低。

同樣的問題也反映在俄羅斯軍隊身上，俄軍在進攻烏克蘭接連失利，除後勤不足外，地面部隊缺乏空中支援，兵種間缺乏協調成為了致命傷。例如前線指揮官缺乏後勤經驗，戰車缺乏維護並使用不合適的輪胎裝備，導致損失慘重。

報告亦指出，中國高級指揮官缺乏實戰經驗。美國40名獲四星軍銜指揮官中，全員都有參與聯合作戰的經驗，而中國31名有同等職位的指揮官中，只有24人有類似經驗。同時，解放軍的指揮官全部沒有外國服役的經驗，且有幾乎一半是政委人員，並非武官。

不過，有分析指出不可因此報告以輕視解放軍的實力，不可直接把其與俄軍比較。美國太平洋司令部夏威夷聯合情報中心前行動主任舒斯特（Carl Schuster）表示，中國對新兵有更好的培訓，且有專業的士官團，這都是俄軍所沒有的。

舒斯特同時指出，中國在聯合作戰能力方面落後美國大約四到五年，但正在迎頭趕上，在最近中國在台海的聯合實彈演習的行動證明了這點。