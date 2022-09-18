海地連日爆發嚴重反政府示威　古特雷斯表達憂慮

加勒比海國家海地（Haiti）連日爆發反政府示威，並引發多宗暴力及搶掠事件，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）9月17日稱對當地局勢感到非常憂慮，海地司法部長多爾塞（Berto Dorcé）亦揚言將涉案人士繩之以法。



英國廣播公司（BBC）報道，古特雷斯透過發言人表示，海地的不穩導致國家停擺，警告如果目前狀況持續，當地本身最脆弱的民眾面對的人道情況會進一步惡化。

海地引發新一輪反政府示威的起因，源於政府取消燃料補助計劃，導致汽油及柴油價格飆升，民眾因此要求總理亨利（Ariel Henry）下台。有消息指示威引起嚴重衝突，示威者擲石攻擊，甚至傳出槍聲。

在首都太子港（Port-au-Prince），示威者架設路障，並焚燒車呔。北部城市戈納伊夫（Gonaives）的公共建築和民居則成為搶掠對象，而設在海地多個聯合國世界糧食計劃署（UN Food Programme）的辦公室亦無一倖免。

海地本身經常受到幫派暴力問題困擾，聯合國的數據顯示，當地在7月的其中十日間，太子港就有超過200人死於幫派暴力，民眾長期活於恐懼之中，糧食及食水供應受到影響。