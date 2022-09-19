拜登稱曾告誡習近平　北京倘援俄　美叫停對華投資

美國總統拜登（Joe Biden）在9月18日播出的電視節目訪問稱，他曾告誡過中國國家主席習近平，如北京違反多國針對俄羅斯入侵烏克蘭所實施的聯合制裁會是「大錯特錯」，美國和其他國家可能停止向中國投資。



根據哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》節目當地時間周日播出的採訪片段，拜登說，在習近平與俄羅斯總統普京於2月奧運期間會晤後不久，他和習近平通過電話。

他說：「在那之後沒多久，我打電話給習主席—完全不是威脅，而是坦白以告。『我們見過很多次面了』，我說，『如果你以為，美國人和其他人在你違反對俄制裁後還會投資中國，那就大錯特錯了，但這是你的決定。』」

2013年12月4日，中國國家主席習近平與當時的美國副總統拜登在北京人民大會堂合影留念時握手。（AP）

拜登沒有具體說明通話時間，但他的說法呼應了美國對雙方領導人3月通話的公開紀錄，美國在那之後表示，拜登「描述了在俄羅斯對烏克蘭的城市和平民發動殘酷攻擊後，如果中國向俄羅斯提供實質支持，將面臨的影響和後果」。

拜登補充說，「目前為止，沒有跡象顯示他們提供俄國想要的武器或其他東西」來協助俄國在烏克蘭的戰爭。

CBS記者培利要求拜登進一步闡述，但拜登婉拒。

被問及中俄關係是否使美國陷入「更複雜新冷戰」時，拜登回答：「我不認為這是一場新的、更複雜的冷戰。」

拜登又提捍衛台灣 白宮急澄清

假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。白宮其後表示，這並非美國正式的政策，美國對台政策沒有改變。

當被問及美軍是否會防衛台灣時，拜登回答：「是的，如果事實上發生前所未有的攻擊的話。」

白宮發言人其後稱：「總統之前已說過，包括今年較早前在東京（Tokyo）。他（當時）也明確表示，我們的台灣政策沒有改變。這仍是真的」。

圖為台外交部發言人歐江安講話。（台灣僑務委員會）

台外交部對此表達誠摯感謝，並強調，自拜登政府上任以來，已一再重申美國對台灣的安全承諾，台灣將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略。

外交部發言人歐江安19日指出，自拜登政府上任以來，已一再重申美國對台灣的安全承諾；尤其今年8月以來中國無端在台海地區升高軍事挑釁，拜登政府已經多次以公開發言及具體行動力挺台灣，包括美國資深官員公開聲明、促成七國集團（G7）及歐盟外長的聲明、派遣軍艦在台海執行「自由航行任務」，均展現對台灣安全的高度重視與堅定支持。

歐江安稱，面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，我國政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略，同時深化台美緊密安全夥伴關係，並與所有理念相近國家加強合作，共同堅決維護台海安全、以規則為基礎的國際秩序，以及印太地區的和平、穩定與繁榮。