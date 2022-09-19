拜登稱曾告誡習近平 北京倘援俄 美叫停對華投資
美國總統拜登（Joe Biden）在9月18日播出的電視節目訪問稱，他曾告誡過中國國家主席習近平，如北京違反多國針對俄羅斯入侵烏克蘭所實施的聯合制裁會是「大錯特錯」，美國和其他國家可能停止向中國投資。
根據哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》節目當地時間周日播出的採訪片段，拜登說，在習近平與俄羅斯總統普京於2月奧運期間會晤後不久，他和習近平通過電話。
他說：「在那之後沒多久，我打電話給習主席—完全不是威脅，而是坦白以告。『我們見過很多次面了』，我說，『如果你以為，美國人和其他人在你違反對俄制裁後還會投資中國，那就大錯特錯了，但這是你的決定。』」
拜登沒有具體說明通話時間，但他的說法呼應了美國對雙方領導人3月通話的公開紀錄，美國在那之後表示，拜登「描述了在俄羅斯對烏克蘭的城市和平民發動殘酷攻擊後，如果中國向俄羅斯提供實質支持，將面臨的影響和後果」。
拜登補充說，「目前為止，沒有跡象顯示他們提供俄國想要的武器或其他東西」來協助俄國在烏克蘭的戰爭。
CBS記者培利要求拜登進一步闡述，但拜登婉拒。
被問及中俄關係是否使美國陷入「更複雜新冷戰」時，拜登回答：「我不認為這是一場新的、更複雜的冷戰。」
拜登又提捍衛台灣 白宮急澄清
假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。白宮其後表示，這並非美國正式的政策，美國對台政策沒有改變。
當被問及美軍是否會防衛台灣時，拜登回答：「是的，如果事實上發生前所未有的攻擊的話。」
白宮發言人其後稱：「總統之前已說過，包括今年較早前在東京（Tokyo）。他（當時）也明確表示，我們的台灣政策沒有改變。這仍是真的」。
台外交部對此表達誠摯感謝，並強調，自拜登政府上任以來，已一再重申美國對台灣的安全承諾，台灣將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略。
外交部發言人歐江安19日指出，自拜登政府上任以來，已一再重申美國對台灣的安全承諾；尤其今年8月以來中國無端在台海地區升高軍事挑釁，拜登政府已經多次以公開發言及具體行動力挺台灣，包括美國資深官員公開聲明、促成七國集團（G7）及歐盟外長的聲明、派遣軍艦在台海執行「自由航行任務」，均展現對台灣安全的高度重視與堅定支持。
歐江安稱，面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，我國政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略，同時深化台美緊密安全夥伴關係，並與所有理念相近國家加強合作，共同堅決維護台海安全、以規則為基礎的國際秩序，以及印太地區的和平、穩定與繁榮。