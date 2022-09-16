中美俄的三國「政治仗」：俄烏戰爭、上合峰會與《台灣政策法》

綜觀近期的歐亞大陸，三起事件的接連發生吸引外界關注。

首先是歐亞大陸西側的烏克蘭戰場。9月10日起，俄羅斯遭遇2月24日「特別軍事行動」以來的最大敗績：烏軍在東北部的哈爾科夫（Kharkiv）地區連下多個俄控居民點和重鎮，據烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）13日表示，烏軍已收復約8,000平方公里領土。雖說就實際戰場形勢而言，網上渲染的「戰略轉折」遠未到來，但此次「烏進俄退」着實引發不小輿論震撼，俄羅斯內部亦出現了「是否總動員」的相關辯論。

接着是歐亞大陸東側的台灣海峽。9月14日，美國國會參議院外交關係委員會以17票贊成、5票反對通過了《台灣政策法》（Taiwan Policy Act）。據美媒報道，條款內容大體包括以下重點：擴大美國對台軍售範圍、資助台灣購買軍備、美台交流「正式化」、支持台灣參與國際組織、授權總統為中國對台軍事行動祭出制裁等。如若此案送交兩院表決通過，且總統拜登（Joe Biden）並未行使否決權，則其落實必然與美國的「一中政策」、「戰略模糊」發生矛盾，且會對中美關係構成嚴重挑戰。

最後是歐亞大陸核心的烏茲別克。9月15日至16日，上海合作組織（簡稱上合組織）第二十二屆元首峰會於烏茲別克召開，中國國家主席習近平乃於15日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭或蒲廷）在烏會談。據俄媒透露，普京於會中指出，俄羅斯「珍視中國在烏克蘭危機問題上所持的平衡立場」，譴責美國「在台海的挑釁行為」；習近平亦表示「任何國家都無權做台灣問題的裁判官」，中國願與俄羅斯一起，使不斷變化的世界走上可持續發展的道路，樹立一個負責任的大國榜樣，發揮領導作用。

上述三事看似毫無關聯，實則皆是中美俄「政治仗」的交鋒產物。

圖為俄羅斯克里姆林宮發圖，可見中俄領袖在烏茲別克出席上合峰會期間進行會晤，左一是俄羅斯總統普京，右一是中國國家主席習近平。（AP）

美國：東西兩線持續施壓

在「政治仗」的第一層互動維度，是美國出於維繫單極霸權考量，對中國與俄羅斯的兩線施壓。

此次俄烏戰場的「烏進俄退」，並不只有軍事的物理交鋒，更是美俄「政治仗」的兩相博弈。對普京而言，不論兩軍鬥爭如何血腥，其始終堅持「不進行全國總動員」的政治承諾，一來是為避免影響經濟運作，二來是要防範激發民怨、侵蝕自身民意基礎，甚至影響民眾對「特別軍事行動」的支持。

然而哈爾科夫撤退暴露俄軍兵源不足的隱憂，尤其眼下烏克蘭擁有北約情報體系、西方軍援等場外加持，儘管烏軍於赫爾松（Kherson）大反攻、哈爾科夫大進擊中付出慘重死傷，卻不可謂毫無收穫，尤其是在宣傳戰場域。

而俄羅斯各界本就對「特別軍事行動」的延長有所微詞，眼下又受哈爾科夫大撤退的新聞刺激，「是否全國總動員」成了拋向普京的靈魂拷問：若堅持不全國總動員，或許暫能維持民意支持度，也可確保民眾生活不受戰爭影響，但戰場不能遲遲沒有戰果，更不能再上演哈爾科夫的狼狽撤退，而由俄軍眼下兵力來看，能否達成上述目標有待商榷；如若進行全國總動員，或許能補上戰場兵源不足的漏洞，但招來的軍人素質必然參差不齊，恐讓死傷數據直線上升，民眾也將在生活被擾的不便下，對克里姆林宮發出怒吼。

而對這一困境加強操作，便是眼下美國與北約的主要施力點。有鑑於俄烏軍力差距，要通過軍事鬥爭將俄軍徹底逐出烏克蘭、收復克里米亞，其概率可謂微乎其微；但若通過拉長「特別軍事行動」、放大宣傳烏軍戰果，在輿論與政治場域雙重衝擊俄羅斯，確有機會能對普京政權釜底抽薪。簡言之，美國與北約的目的並非是幫烏克蘭贏得軍事勝利，而是要藉此誘發俄羅斯內部的反政府聲浪與政治力量，促成普京政權垮台。

烏克蘭總統澤連斯基9月14日到獲收復的東北部戰略重鎮伊久姆視察，並參與升旗儀式。（AP）

而在台海一側，美國持續上演「切香腸」戲碼，意在虛化「一中政策」與「戰略模糊」。在《台灣政策法》之前，便是8月2日的美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台。

平心而論，佩洛西訪台的主要衝擊，並非美台實質互動的更上層樓，這場訪問對其而言也更多是個人政治秀，並不涉及任何涉台法案與條約的簽署；但通過對「紅線」的衝撞，佩洛西訪台一事誘發了中國內部的洶湧輿情，網路上由此出現不少激憤批評，認為政府的無所作為，將令中國喪失戰略威望，淪為被外界輕視的「紙老虎」，台灣則會成為各國政客爭相到訪的「民主打卡地」。而由結果來看，佩洛西確實在先手行動上，成功對北京形成戰略衝擊。

然而事件的後續發展並未讓美國稱心如意。在軍事場域，解放軍藉着此次「師出有名」，實地演練了區域拒止，並讓導彈飛越台灣上空，測次了美台雙方的應對反應：美方雖持續表示將派軍艦穿越台灣海峽，「捍衛自由開放印太地區」，卻毫無動靜，更未有其他實質軍事反制；在輿論場域，美國內部對佩洛西此行不置可否，西方媒體也未大肆額手稱慶，而是普遍預測台海的軍事風險正在上升。簡言之，面對佩洛西訪台的「切香腸」，北京通過事後回應反切了更大一片。

然也正因台海的「政治仗」是以「切香腸」形式呈現，攤牌時刻尚未到來，故美國短期之內不會停下對「台灣牌」的戰略操作，而是會持續以此構建對華包圍。在此脈絡下，《台灣政策法》的通過概率應該不低，也不會是美國提出的最後一個涉台法案。

中國外交部發言人毛寧9月14日在例行記者會上回應《台灣政策法》，稱美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止推動有關涉台法案。只有慎重妥善處理涉台問題，才能避免中美關係受到進一步損害。（中國外交部）

中俄：打一場維繫多極化的持久戰

而在「政治仗」的第二層互動維度，是中俄兩國出於抗衡美國戰略壓迫的考量，愈發緊密的戰略協作與理解。

對俄羅斯來說，如今自己淪為西方公敵，若在中國一側又遭脱鈎，國家存續必受影響，尤其哈爾科夫撤退後，普京承受的政治壓力直線上升。上述兩重擔憂交互作用，明顯影響了俄羅斯的對華取態，既要強烈示好，也有意「戰略捆綁」。

早在9月7日，中方尚未透露習近平出訪行程時，俄方便迫不及待公布上合的「習普會」。首先，是俄羅斯駐華大使杰尼索夫（Andrey Denisov）向傳媒表示，普京與習近平將在9月15日至16日上合峰會期間，於烏茲別克舉行會晤；接着是《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）報道稱，普京在東方經濟論壇期間與蒙古國總理奧雲額爾登（Oyun-Erdene Luvsannamsrai）舉行了雙邊會晤，並在言談間提及「很快將在烏茲別克與蒙古國總統舉行會晤，在那裡我們將與中國國家主席一同舉行三方峰會」，形同間接證實傑尼索夫所言。

圖為俄羅斯克里姆林宮發圖，可見中俄領袖在烏茲別克出席上合峰會期間進行會晤，圖為是俄羅斯總統普京。（AP）

而在9月15日習普會正式登場前，俄羅斯更是兩度「吹風」。14日，俄羅斯克里姆林宮宣佈，普京與習近平在烏茲別克會晤時，將談及烏克蘭和台灣議題；俄媒更是曝光全國人大常委會委員長栗戰書訪俄畫面，在與俄羅斯國家杜馬（俄羅斯下議院）領袖會晤時，栗戰書表示「就像現在的烏克蘭問題，美國和北約直接逼到俄羅斯的家門口，涉及到俄羅斯的國家安全和人民的生命安全，在這種情況下，俄羅斯採取認為應當採取的措施，中方表示理解，而且從不同的方面給予『策應』」，其中「從不同方面給予策應」的表述引發熱議。

由上述發展可見，俄羅斯在俄烏戰場一線承受的壓力與日俱增，希望尋求中國的理解甚至支持，故其欲將上合組織峰會營造為某種「中俄會師」平台，甚至不惜曝光中方也未公布的栗戰書出訪畫面，有些強制要形塑「中俄結盟」的意味。此外普京也深知台灣問題是中國的核心利益，且對美國於烏克蘭、台海東西兩線同時施壓的佈局有所感知，故在會前形塑了「中俄共商烏克蘭與台灣問題」的氛圍。

但對中國來說，烏克蘭與台灣問題皆是對美持久戰的展演，倘若如今貿然軍事援俄，只會正中美國下懷，讓其擁有更多動員資本與制裁口實，北京的處境亦會愈發艱難。從宏觀國際結構而言，俄羅斯是構成多極化秩序的重要一角，若因俄烏戰爭引發政權垮台，不論衰落的俄羅斯是由強硬派或西化派掌權，此一過程必然衝擊多極化的演變趨勢，中國的戰略壓力也可能上升；但若因涉入俄烏衝突導致中俄同時衰弱，多極化的趨勢便不是受挫，而是可能軋然而止。

故從「政治仗」的視角來看，抵禦美國的東西兩線施壓，對中俄而言皆是持久戰。中國將持續推進與俄羅斯的經貿互動，並在上合、「一帶一路」等場域與俄羅斯密切往來合作，協調歐亞秩序，中俄情誼上不封頂；但對可能影響多極化秩序大局的重要決策，例如避免在烏克蘭衝突上與俄羅斯過於戰略捆綁，中國畢竟不是伊朗、朝鮮等中型國家，有自己的底線與原則。通過此次上合會談，普京應也明瞭，中俄兩國應當協調的，是打一場對美持久戰，而非在強權政治下玉石俱焚。

【中美俄政治仗Q&A】