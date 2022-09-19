2024是否競逐連任？拜登稱言之過早　美媒：他暗示可能不入閘？

美國總統拜登（Joe Biden）在18日播出的美媒訪問中說，對於他是否在2024年尋求第2個任期，他稱做決定是太早了（much too early），有分析認為這可能是暗示，他有可能「不入閘」



11月將滿80歲的拜登告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）：「你看，我的意圖，正如我一開始所說的，是我會再次競選。但這只是一個意圖。但我再選是一個堅定的決定嗎？這還有待觀察。」

拜登一直說自己是「非常尊重命運安排的人」，而一些事情可能會影響他的決定。儘管如此，拜登稱他是否會參選「仍有待觀察」。

這跟他和其副手在他上任後的大部份時間內公開所說的話有不同。在今年的中期選舉舉行後，他的言論將成為民主黨人關注的焦點議題增加新的不確定性。

美《國會山報》稱，拜登和他的顧問先前一再表示，他有意在2024年競選連任，屆時他將滿81歲，但他們沒有明確表示，拜登將會再次參選。

當有人說他已是美國史上最年長總統時，拜登回應道，我「狀態還很好，對吧？」

談到自己健康問題，拜登僅簡短表示，「看看我（的樣子）」，說大家應該從他的動作姿態來觀察他的健康狀態。

拜登說：「我尊重人們會說，你知道，『你老了』的這個事實，但我認為，這與你有多少精力有關，以及你所做的是否符合任何年齡都能做的事情。」