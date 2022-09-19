英女王國葬︱靈柩上鮮花有深意　查理斯三世親筆卡片：深情緬懷

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯伊麗莎白二世）葬禮9月19日在西敏寺舉行，靈柩上放有花束，據英媒報道，這些鮮花各有象徵，花束上並放有查理斯三世向母親致意的親筆卡片，寫着「深情與真誠緬懷」。



靈柩上的鮮艷花束是英王查理斯三世（King Charles III）的特別安排，這些鮮花分別是從白金漢宮、克拉倫斯宮（Clarence House）與海格羅夫宮（Highgrove House）的花園內剪下來，各有象徵意義。克拉倫斯宮是查理斯擔任王儲期間居住和辦公的地方，海格羅夫宮則是查理斯夫婦在鄉村的居所。

花束內有象徵紀念的迷迭香（Rosemary），象徵幸福婚姻的紫薇（myrtle），還有英國橡（English oak）代表愛的力量。花束內也有天竺葵（pelargoniums）、庭園玫瑰（garden roses）等。

現場的紫薇（myrtle）更與英女王1947年的婚禮有淵源，它所取自的植物，最早是從女王婚禮上的一枝紫薇花所種植出來。

花束也放有英王查理斯三世寫給母親的卡片，上面寫着「深情與真誠緬懷, 國王查理斯」（In loving and devoted memory, Charles R.）