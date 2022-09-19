英女王國葬︱哈里坐第二排疑遭降級　獲准穿軍服守靈但一標誌消失

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯伊麗莎白二世）國葬9月19日在西敏寺舉行，有關哈里王子（Prince Harry）的穿軍服風波鬧得沸沸揚揚，他不獲准穿軍服出席國葬，且獲安排坐在第二排而非第一排，被指是「降級」。英媒指，在17日守靈時哈里獲准穿軍裝，但軍服上也有一個重要標誌消失了，即象徵英女王的ER。



在9月19日的英女王國葬上，哈里王子與安德魯王子都是穿西裝現身，而不像查理斯三世、安妮公主、威廉王子般穿軍服。兩人未能穿軍服出席，原因都是他們已卸下王室在職成員身份（Working Royal），根據傳統，王室內只有核心的在職成員能穿軍服出席正式活動，例如是葬禮。

哈里與妻子梅根在2020年主動卸下在職王室成員身份，安德魯王子則是在身陷性醜聞官司後，2019年宣告暫停履行公職。

英女王國葬：2022年9月19日，哈里王子、安德魯王子（紅圈內）穿西裝出席國葬儀式，查理斯三世、威廉王子則穿軍服（影片截圖）

在19日的國葬儀式上，哈里王子與妻子梅根獲安排坐在第二排，即查理斯三世、王后卡米拉的身後。坐在第一排者除了國王、王后外，還有安妮公主夫婦、安德魯王子、愛德華王子夫婦、王儲夫婦威廉與凱特、王儲的子女喬治王子與夏洛特公主，還有安妮公主的兩名子女菲利普斯（Peter Phillips）與扎拉（Zara Tindall）。

外媒《每日野獸》（Daily Beast）認為是「令人驚訝」，因菲利普斯與扎拉從來都不是王室在職成員，但也坐在第一排，報道認為哈里王子夫婦坐在第二排是遭「降級」。

英女王國葬：2022年9月19日，哈里王子（右四）與梅根（右三）獲安排坐在第二排位置，外媒形容是「降級」（Getty）

在連串的紀念英女王活動上，哈里王子並非每次都不能穿軍服，他獲准17日在西敏廳（Westminster Hall）為祖母守靈時穿上軍服，但據《每日郵報》所指，哈里王子遭「搣柴」，軍服上的ER標誌消失，令他心碎與沮喪。安德魯王子之前在16日守靈時，軍服則有ER標誌。

ER是伊利沙伯女王（Elizabeth Regina）的英文簡寫，即象徵英女王。

▼軍服上的ER標誌（紅圈）▼