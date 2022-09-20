疫情｜拜登表示疫情結束　實質數據不然　被指只是為中期選舉拉票

美國總統拜登（Joe Biden）9月19日表示新冠疫情已經結束，但在他在電視節目前說這句的時候，他還在在尋求從國會追加224億美元的撥款繼續抗疫，而每日仍有約400人死亡新冠肺炎。疫情真的結束了嗎？



美國的疫情在1月時到達了頂峰，相比起當時，今天的新冠疫情數字的確大幅趨緩。儘管每日新增感染數字已不太準確，但每日死亡人數由高峰期的近2000人降至400人。醫院病床佔用率也大幅舒緩，意味重症的患者持續減少。

疫情的確正在改變，美國今天多個州份已撤銷大部分防疫限制，人們上街已很少再配戴口罩，包括在公共交通工具。這是拜登所說的「情況正在改變」的例證，但很多人對拜登所謂的「疫情結束」持懷疑態度。

圖為9月16日，拜登在白宮與南非總統拉瑪佛沙會面。拜登在出席活動時已很少再戴口罩。（AP）

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）所述，目前美國有95%的人不是已接種新冠疫苗，就是已感染過新冠病毒。群體免疫力已築起屏障，但每天400人死亡的數字——其中大部分是年老長者，或患有長期病的弱勢社群，死亡人數之多顯示病毒殺傷力不容小覷。

美國公共衛生緊急狀態令仍然存在，政府仍正調派資源協助需要治療的患者。《華盛頓郵報》評論指出，若政府真的如拜登所說疫情結束，終止與疫情相關的醫療補助，會有約1500萬人失去聯邦醫療補助（Medicaid）治療感染新冠病毒引發的疾病。

戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies），全球衛生政策主任莫里森（J. Stephen Morrison）表示，中期選舉距今約50天，拜登這番話是在安撫抗疫疲勞的美國人。

「這是一個競選信息，這與很多圍繞生活正常化的信息非常一致。他在說的是疫情已在心理和行為上結束。」

然而，根據無黨派研究組織凱撒家庭基金會（Kaiser Family Foundation）在7月的一份調查顯示，美國國民對新冠病毒的影響仍保持警惕，39%的成年人擔心患上重症，44%的父母擔心孩子會因染疫發生重症。

Is the pandemic DIFFERENT? Sure.



We have vaccines & infection-induced immunity. We have treatments. We have tests (while they last). The fatality rate is way down. And so we respond to it differently.



But over?! With 400 deaths a day?!



I call malarkey. https://t.co/KpLUfeMgBj — Megan Ranney MD MPH 🌻 (@meganranney) September 19, 2022

專家也對拜登的「疫情結束」說法表達質疑，布朗大學公共衛生學院院長蘭尼（Megan Ranney）在個人Twitter上稱拜登的說法是「胡說八道」。美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）亦表示，現時的死亡數字仍讓他感到不安。