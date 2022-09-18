疫情｜新冠疫情結束不遠了？　每日感染數字下降的真實

世衛組織總幹事，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在9月14日表示，距離新冠疫情終結之日已不遠。全球新增肺炎個案持續下降，死亡的人數亦持續減少。但數字會真實反映現況嗎？疫情終結又會是什麼樣子？



在過去一星期，全球新增新冠肺炎感染數字約50萬，自7月高峰期的90萬持續下降；死亡人數亦僅維持2000宗以下，較7月時期減少1000宗。疫情數字相比年初2月時大幅下降。

隨着各國陸續開關，放寬防疫限制，很多國家已開始着後疫情的生活。在英國，所有的防疫限制已取消，人們再也不用配戴口罩。英國過去一周平均新增感染數字低於3萬人，死亡人數則維持在50人以下。

圖為8月22日，英國倫敦一個廣場。人們已不再配戴口罩，有如回復疫情前的生活。（AP）

感染數字的真確性

每天3萬的感染數字並不低，但外界懷疑實質感染數字更高。英國已取消了所有防疫措施，再無強制檢測的需要，很多受感染而不自知的患者會從這些數字所忽略。

而實際自疫情回穩後，西方國家陸續改變疫情統計方法。如西班牙在3月時決定，不會再把輕症的新冠患者計算在感染數字之內；美國部分州份亦不再每天更新患者數字等，這些都會影響最後呈交至世衛統計報告，給予人們一種「感染數字持續下降」的錯覺。

因此，相比起新增感染數字，住院、重症及死亡患者的數字才更真實。特別是醫院病床的負擔，在新冠疫情最嚴峻的時候，醫院會否超出負荷才是最大憂慮。

而目前可見的，新冠疫情住院的人數確實正在減少。以日本為例，日本政府近日陸續解除防疫措施，原因是疫情已不再對醫療系統造成負擔。根據東京都政府數字，截至9月16日東京都病床佔有率是32.6%，其中因新冠重症而住院的病床佔有率是23.6%，住院人數持續下降。

美國也同樣，美國自年初高峰期醫院病床的佔有率持續下跌，到8月已跌至30%以下。總統拜登（Joe Biden）宣布：「新冠疫情已不再操縱大家的生活。」

圖為8月30日，日本東京。日本政府正陸續取消防疫限制，包括取消隔離期，重開旅遊等。（AP）

疫情可以結束了嗎？

世衛會在10月的時候，再判斷新冠疫情是否維持突發公共衛生事件。但不論世衛的決定如何，疫情的結束可能不會有一條明顯的界線。

中國會是今天為數不多，仍然以清零為目標的國家。外界已有愈來愈多聲音，質疑強行清零的政策能否持續。但即使政策轉變，因中國至今感染新冠病毒的人數比率太少，無法有效築起免疫屏障，新增感染數字會在放寬防疫措施的情況下大幅飆升。不過更重要的同樣是住院和死亡數字，如何能確保不會造成醫療壓力和負擔會是重點。

而隨着新一代的噴霧式疫苗面世，若能擴展增加老齡人及幼童接種率，有望進一步減少弱勢社群重症及死亡風險。

當全球也完全放寬防疫限制，病毒雖然存在但已受到控制，讓人們回到2019年疫情前的生活，那將會是疫情結束的一天。