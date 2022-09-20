BLACKPINK為聯合國活動發言　促就氣候變化和可持續發展採取行動

韓國女團BLACKPINK成員於9月19日以視像形式，為聯合國活動發言。她們呼籲各國就氣候變化問題、以及可持續發展的目標採取行動。



BLACKPINK的4名成員Rosé、Jisoo、Jennie、Lisa是聯合國可持續發展目標宣傳大使。她們19日以視像形式，呼籲民眾減少能源消耗、選擇本地產品、以及減少浪費食物。

成員Jennie表示：「我們須抓住這時刻來採取行動，以創造一個更可持續、不遺漏任何人的世界。」