Lisa@BLACKPINK表親原來是職業女拳手　成泰國首位贏K-1賽事女性

泰國女子踢拳道（Kickboxing，或稱「自由搏擊」）選手昌坎塔（Chanthakan Manoban），6月25日在東京舉行的K-1大獎賽45公斤級決賽上，成功擊敗日本選手河原美優（Kawara Miyu）奪下桂冠，成為泰國首位贏得K-1賽事的女性拳手。而這位泰國之光，也是韓國女子團體BLACKPINK人氣成員Lisa的表親。



連過兩日本拳手 昌坎達漂亮奪冠

昌坎塔首先在半決賽以2比1擊敗另一位日本選手Mio，但來到決賽面對身高等都比她有優勢的河原美優毫不畏懼，東京代代木體育館打出漂亮一仗，經過4輪賽事，以2比1奪下桂冠。

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昌坎塔奪冠後情緒激動，她出身武里南，目前仍是泰國農業大學（Kasetsart University）的學生；另一個令人驚喜的身份，則是BLACKPINK成員Lisa的表親。此前也有泰國拳手能在K-1賽事掄元，不過清一色都是男子選手，包括泰拳王子播求（Buakaw Banchamek）、考（Kaew Weerasakreck） 和空納帕（Kongnapa Weerasakreck）等，昌坎塔則是女子第一人。

踢拳道融合東西 簡潔有效、觀賞性佳

踢拳道發源於1960年代的歐美，是一種沒有套路、宗派的格鬥比賽，提倡在實戰中自由發揮，融合東方的武術、泰拳、空手道、柔道等，加上西方的拳擊和摔跤，簡潔而有效。規則上與泰式比賽類似，雙方赤裸上身（女性著背心）、下身著短褲、手帶拳套，進行全接觸搏擊比賽，受到廣泛歡迎。

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K-1最難賽事之一 風靡全球

而K-1賽事源於1993年，是踢拳道世界最高級別的賽事之一，「K」代表空手道（karate）、踢拳道（kickboxing）和功夫（kung-fu）；「1」則表示最佳。其主要規則源自泰拳，禁止撞頭或肘擊，而比賽在全球百餘國轉播，觀賞性極佳，拼進該等級賽事極為不易。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】