聯合國大會｜各國領袖輪流發言　關注俄烏戰事

聯合國大會（General Assembly of the United Nations）第77屆會議一般性辯論（General Debate）9月20日在美國紐約的聯合國總部開幕。數個國家領導人發表講話期間表示關注俄羅斯與烏克蘭之間的戰事。



這是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，聯大一般性辯論首次全面回歸線下。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）與今屆聯合國大會主席克勒希（Csaba Kőrösi）在開幕式致辭後，各國領袖輪流上台講話。

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）率先發言。他重申自己願意促進解決俄烏衝突的談判並呼籲雙方停火，又稱巴西並不認為單邊制裁是處理俄烏衝突的最好辦法。

根據傳統，第2名發言的國家領導人是美國總統拜登（Joe Biden）。由於拜登赴英出席英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）的葬禮，他的發言延至21日進行。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）預告，拜登21日在聯大發言時將嚴厲譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）則表示，俄烏衝突升級之際，土耳其投入巨大努力，以確保戰爭透過一勞永逸地維護烏克蘭的領土完整和主權來結束。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）說，面對俄羅斯的侵略，沒有國家能袖手旁觀，那些保持沉默的國家，某種程度上是新帝國主義事業的同謀。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）也以帝國主義形容俄羅斯入侵烏克蘭的行為。他認為，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）只有在意識到自己無法獲勝，才會放棄戰爭和帝國主義野心。

日本首相岸田文雄稱，俄羅斯入侵烏克蘭動搖國際秩序的基礎，又批評俄羅斯威脅或使用核武器。