聯合國大會辯論20日開始　俄烏戰爭與糧食危機等重點議題一覽

撰文：房伊媚
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聯合國大會第77屆會議的一般辯論（General Debate）9月20日開始。英媒9月18日稱，俄羅斯與烏克蘭的戰爭，以及因戰爭而加劇的全球糧食危機是會議的重點議題。氣候和伊朗核問題也或會是議題之一。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，戰爭出現大量傷亡，也引起難民問題。烏克蘭是其中一個主要糧食生產國，戰爭令糧食生產和出口受阻，全球面臨糧食短缺以及價格急升的危機。各國領袖很關注這些議題，它們或會成為聯合國大會的重點議題。

烏克蘭：圖為2022年9月6日，烏克蘭哈爾科夫遭俄軍發動火箭彈襲擊，消防員在受損的建築物展開救援工作。（AP）

以下議題或是聯合國大會的重點議題：

● 俄烏戰爭及糧食危機

俄烏戰爭及糧食危機或會成為聯合國大會的重點議題。《華盛頓郵報》9月20日稱，聯合國大會9月16日通過，批准烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）以視像方式發言。澤連斯基會於9月21日發言。

英媒9月18日稱，各國不太可能在聯合國大會上就結束俄烏戰爭取得進展。

一些國家擔心俄烏戰爭議題會主導聯合國大會，導致其他議題被忽略。英媒9月18日稱，美國常駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）指，其他國家已表達他們的擔憂，即當各國集中關注烏克蘭時，沒注意其他世界危機。

她說：「事實並非如此。這（俄烏衝突）不會是我們（在聯合國大會上）處理的唯一事情。」

巴基斯坦水災：聯合國秘書長古特雷斯9月10日到巴基斯坦視察，並在賈法拉巴德一個由學校改建的臨時避難中心與民眾會面。（AP）

● 氣候危機

全球暖化和氣候變化導致多國分別出現水災、旱災、山火、熱浪、極端寒冷天氣、飢荒等問題，很多人因此流離失所、甚至是喪失生命。各國領導人或會在聯合國大會上，重點討論氣候危機。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）9月10日到受水災侵襲的巴基斯坦視察。古特雷斯9月14日表示，在巴基斯坦，洪水覆蓋的面積等於葡萄牙國土面積的3倍。

他呼籲各國加強應對氣候危機的工作。他承諾在聯合國大會發言時，提及地球面臨的很多具挑戰性的問題、涉及持久解決方案的具體建議，以及呼籲各國採取行動。

伊朗核問題：圖為2010年8月21日，伊朗布什爾一個核電廠。（Getty）

● 伊朗核問題

西方國家已與伊朗就恢復《聯合全面行動計劃》 （JCPOA，簡稱伊朗核協議）展開談判，但談判未有結果。

伊朗外交部9月19日稱，各方沒計劃在聯合國大會上討論伊朗核協議，但伊朗不排除在大會期間，會有涉及伊朗核協議的會談。伊方指，他們從沒放棄談判。

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