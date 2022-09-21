伊朗女子疑遭警打死掀全國示威　多國有聲援集會

伊朗多個城市民眾9月20日繼續上街抗議一名女子因未戴好頭巾被捕並遭宗教警察打死之際，加拿大、澳洲、德國、法國和土耳其等國也有民眾示威聲援。



來自伊朗庫爾德（Kurdistan）的22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）13日在首都德黑蘭（Tehran）被捕後陷入昏迷，16日宣布死亡。警方聲稱她死於心臟病，不過當地社區許多人都認為她是在被拘留期間被謀殺。

哈梅內伊派助手慰問死者家屬

伊朗傳媒9月20日報道，最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的一名助手向阿米尼的家人表示慰問，並承諾不會忽視她們的權利。

多國聲援

根據伊朗國際新聞社，居住在澳洲墨爾本（Melbourne）的伊朗人20日在當地主要圖書館附近集會，抗議阿米尼遭謀殺並對她的家人表示同情。

加拿大包括多倫敦（Toronto ）和溫哥華（Vancouver）在內城市也有人抗議。他們高喊包括「哈梅內伊去死」和「女人，生命，自由」在內的口號。

德國首都柏林（Berlin），以及其他城市科隆（Cologne ）和法蘭克福（Frankfurt）亦爆發類似示威，土耳其伊斯坦堡（Istanbul）也有人遊行。

伊朗駐法國首都巴黎（Paris）大使館，及瑞士日內瓦（Geneva）的聯合國日內瓦辦事處（又稱聯合國歐洲總部）附近也有人集會。

伊朗民眾示威期間 安全部隊開槍致5死

一個庫爾德人權組織9月19日表示，庫爾德地區安全部隊在示威期間開槍，5人死亡，75人受傷。

根據Hengaw人權組織，阿米尼的家鄉、庫爾德語城市Saqez的安全部隊向示威者開槍，其中2人被打死，迪萬達雷鎮（Divandarreh）也有2人因安全部隊直接開槍而死。第5名死者來自代赫戈蘭（Dehgolan）。

宗教安全警察負責人遭停職

當地傳媒報道，大德黑蘭（Greater Tehran）的宗教安全警察負責人米爾薩伊（Col Ahmed Mirzaei）已遭停職。