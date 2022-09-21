日媒：大金工業擬2024年3月前調整冷氣機供應鏈　免依賴中國零件

日媒9月20日稱，日本大金工業公司（Daikin Industries, Ltd.）計劃在2024年3月前建立不需依賴中國零件的冷氣機供應鏈，因為中國以嚴格「清零」政策來應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，影響供應鏈，令製造業界愈來愈謹慎地處理這情況。



《日經亞洲》9月20日稱，大金將自行生產核心零件，包括協助節約能源的零件。公司也會鼓勵其供應商在中國境外生產零件。

自2010年代中期以來，大金在冷氣零件方面依賴中國，到2020年，中國進口零件金額佔總零件金額的35%。在2021年，中國進口零件金額下降至20%。中國2022年為控制新冠肺炎疫情而在上海市實施封鎖措施，令一些零件產量下降，影響大金冷氣的產量。

報道指，大金在上海封城後，開始在日本滋賀縣的基地生產印刷電路板，後來也開始在馬來西亞生產。公司計劃在多個地點生產摩打。

大金意識到他們需在其他地區有應急供應商，他們開始向日本和東南亞的其他生產商採購零件，以備不時之需。公司會要求在中國以外地區有工廠的供應商生產大金冷氣零件，並鼓勵僅在中國擁有生產基地的供應商在其他地方建立新工廠。

大金會繼續從中國採購包括大型金屬薄板、閥門在內的零件。